旅行先ビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、素早く素晴らしい旅行ビデオを作成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやYouTubeブロガーを目指す人々のために、ユニークな場所への個人的な旅を温かいナレーションと穏やかなバックグラウンドミュージックで詳細に描く、45秒のインスピレーションを与える旅行ストーリーを開発します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を活用してスクリプトに命を吹き込み、「AIアバター」を組み込んでシームレスなプレゼンテーションを実現する可能性もあります。
サンプルプロンプト2
潜在的な観光客や旅行プランナー向けに、夢の旅行先の概要を提供する60秒の情報ビデオを制作します。視覚スタイルは魅力的で明確であるべきで、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの息をのむような風景と、重要な事実や実用的なヒントを伝える読みやすい「字幕/キャプション」を組み合わせ、穏やかなサウンドトラックを伴います。
サンプルプロンプト3
観光業界のマーケティングプロフェッショナル向けに、未踏の目的地を想像力豊かな「AI」ビジュアルとダイナミックなアニメーションで描く未来的な30秒の旅行ビデオコンセプトを想像します。この全体の「旅行ビデオ」ストーリーをHeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して生成し、シネマティックな音楽スコアで強化して、憧れの最先端のプレゼンテーションを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

旅行先ビデオメーカーの使い方

AI機能を活用して、あなたの映像を魅力的なビジュアルストーリーに変換し、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームで簡単に共有できる旅行ビデオを作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルなテンプレートの中から選んでクリエイティブな旅を始めましょう。映像を簡単にアップロードするか、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用してビジュアル素材を集めましょう。
2
Step 2
コンテンツをパーソナライズ
HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使って、テキストを追加し、ストーリーに命を吹き込みましょう。直感的な編集ツールを使用して、ナラティブを完璧にタイミングを合わせ、メッセージを強化します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
旅行地図アニメーションを追加して、旅を視覚的に表現し、旅行ビデオをさらに高めましょう。アクセスしやすさとインパクトを高めるために、正確な字幕/キャプションを生成してメッセージを強化します。
4
Step 4
マスターピースをエクスポートして共有
ビデオが完璧になったら、YouTubeやInstagramなどのプラットフォームで簡単にダウンロードして共有しましょう。さまざまなソーシャルメディアフォーマットに合わせてアスペクト比を調整し、旅行先ビデオが幅広いオーディエンスに届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

目的地ビデオで観客をインスパイア

視聴者に新しい場所を探検する動機を与えるインスパイアリングな旅行先ビデオを制作し、AIを活用して素晴らしく記憶に残る体験を作り出します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの素晴らしい旅行ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはコンテンツクリエイターが直感的なツールを使って魅力的な旅行ビデオを簡単に制作できるようにします。テンプレート、メディアライブラリ、AI機能を活用して、InstagramやYouTubeなどのプラットフォーム向けに魅力的なストーリーと息をのむようなビジュアルを作成しましょう。

HeyGenを使って旅行先ビデオに旅行地図アニメーションを簡単に追加できますか？

HeyGenは包括的なビデオエディターを提供しており、既存の旅行地図アニメーションの映像やビジュアルを組み込むことができます。プラットフォームを利用して、すべての素晴らしいビジュアルとストーリーをシームレスに組み合わせ、プロフェッショナルな最終製品を作成しましょう。

HeyGenは旅行ビデオ制作プロセスを効率化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。リアルなボイスオーバー生成や自動字幕作成を含みます。これにより、旅行ビデオメーカーはクリエイティブなストーリーテリングに集中でき、HeyGenが制作の効率化を担当します。

HeyGenはコンテンツクリエイターが旅行ビデオをカスタマイズして共有するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenはロゴやブランドカラーを使用して旅行ビデオをカスタマイズし、一貫した外観を確保するための広範なブランディングコントロールを提供します。完成した作品をInstagramやYouTubeなどのさまざまなソーシャルメディアプラットフォームで簡単にダウンロードして共有し、異なるアスペクト比に最適化します。