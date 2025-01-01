旅行キャンペーンビデオジェネレーター: AIで素晴らしいビデオを作成

HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、マーケティングキャンペーンのための素晴らしいビジュアルを備えたプロフェッショナルな旅行ビデオを簡単に作成できます。

サンプルプロンプト1
豪華でロマンチックな休暇を求めるカップル向けに、素晴らしいリゾート、キャンドルライトディナー、息をのむような夕日をフィーチャーした60秒の穏やかなビデオを開発します。スムーズでスローモーションのトランジションと暖かく招かれるような照明を特徴とするビジュアルスタイルを採用し、穏やかなインストゥルメンタル音楽と優しいナレーションを伴います。HeyGenの『Templates & scenes』を利用して、静けさと排他性を呼び起こす洗練されたプロフェッショナルなテンプレートを作成します。
サンプルプロンプト2
家族での思い出に残る休暇を計画している家族向けに、テーマパーク、ビーチ、家族向けのアトラクションでの楽しい瞬間を強調した30秒の陽気なビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明るく、鮮やかで心温まるもので、適切な場所に遊び心のあるアニメーション要素を取り入れ、すべての素晴らしいビジュアルが簡単に理解できるように、明確な『Subtitles/captions』を備えた家族向けの活気あるサウンドトラックに設定します。
サンプルプロンプト3
文化探求者や歴史愛好家向けに、古代遺跡、賑やかな歴史的名所、そして本物の地元の伝統を掘り下げた50秒の没入型ビデオをデザインします。豊かなテクスチャーと本物の地元の交流を伴うシネマティックでドキュメンタリー風のビジュアル美学を採用し、雰囲気のあるワールドミュージックと『Text-to-video from script』を通じて作成された情報豊かなナレーションを組み合わせます。これは、ニッチな観光向けの魅力的な旅行キャンペーンビデオジェネレーターとして機能します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

旅行キャンペーンビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して、アイデアを素晴らしいビジュアルに変え、どのプラットフォームにも最適な魅力的な旅行キャンペーンビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
旅行の物語を高めるために設計されたさまざまなプロフェッショナルテンプレートから選択し、簡単にビデオを作成し始めましょう。
2
Step 2
コンテンツを追加
Text-to-video機能を活用するためにスクリプトを入力するか、自分のメディアをアップロードしてキャンペーンビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
ボイスオーバーを適用
高品質のVoiceover generationを適用してメッセージを強化し、旅行キャンペーンが観客に強く響くようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、最終ビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせて調整し、素晴らしい旅行キャンペーンをダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

旅行者をインスパイアするモチベーショナルプロモを作成

視覚的に素晴らしく、旅行欲を刺激し、探検を促すインスパイアリングな旅行プロモーションを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして旅行キャンペーンビデオをクリエイティブな要素で強化できますか？

HeyGenは強力な旅行キャンペーンビデオジェネレーターとして、素晴らしいビジュアルを簡単に制作することを可能にします。私たちのプラットフォームを利用することで、AIアバターや豊富なメディアライブラリを活用して旅行ストーリーを生き生きとさせ、マーケティングキャンペーンがクリエイティブに注目を集めることを保証します。

HeyGenがソーシャルメディア向けの効果的なAIトラベルビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのコンテンツ作成を簡素化するために設計された、先進的なAIトラベルビデオメーカーです。アスペクト比のリサイズや強力なビデオエディターなどの機能を備えており、どのチャンネルにも最適化された魅力的な旅行コンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenは旅行広告のためのプロフェッショナルなテンプレートとカスタマイズを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、Travel Video Ad Makerの体験を向上させるために特別に設計されたプロフェッショナルなテンプレートを幅広く提供しています。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズして、ブランドのコントロールを反映させ、旅行広告があなたの独自のスタイルとメッセージを反映するようにします。

HeyGenはテキストスクリプトから魅力的な旅行ビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは高度なText-to-video機能を備えており、アイデアをビデオに変換するのに優れています。スクリプトを入力するだけで、AIボイスオーバーと自動字幕付きの魅力的な旅行ビデオを生成し、コンテンツ作成をシームレスにします。