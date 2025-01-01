旅行代理店ビデオメーカー: 素晴らしい旅行ビデオを作成

広範なメディアライブラリを使用して、ソーシャルメディアマーケティングに適した公開可能な旅行ビデオを作成します。

隠れた宝石のような目的地の文化と息をのむような風景を紹介する、魅力的な45秒のハイライトビデオを作成し、潜在的な旅行者を刺激するのに最適です。ビジュアルスタイルは、速いペースで美しいシネマティックショットとアップビートで冒険的なバックグラウンドミュージックを使用してください。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、視聴者に忘れられない旅行ビデオを作成するよう促す魅力的なナレーションを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいオールインクルーシブのヨーロッパパッケージを宣伝する、予算を意識した冒険を求める旅行者をターゲットにした30秒のプロモーションビデオをデザインします。ビデオは、現代的なグラフィックとエキサイティングなアクティビティのクイックカットを備えたダイナミックなビジュアルスタイルが必要です。HeyGenのAIアバターを活用して、直接的かつ説得力のある方法でオファーを提示し、あなたのブランドをリーディングトラベルエージェンシービデオメーカーとして確立します。
サンプルプロンプト2
目の肥えた旅行者との信頼を築くために、ポジティブな体験を強調する心温まる60秒の顧客の声ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用したエレガントなトランジションと本物の顧客映像を組み合わせた、信頼性があり温かみのあるものにしてください。音声は、彼らの思い出に残る旅行を語る自然でリアルなAIボイスをフィーチャーし、視聴者があなたのエージェンシーで旅行ビデオを作成することに自信を持てるようにします。
サンプルプロンプト3
初めての国際旅行者に必要なアドバイスを提供する、教育的で役立つ40秒の旅行ヒントビデオを開発します。ビジュアルスタイルは、クリアなオンスクリーンテキストと関連するストック写真やビデオを特徴とする、クリーンで役立つものにしてください。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、重要なポイントを明確に強調し、ビデオスクリプトが視聴者の旅行準備を効果的にガイドすることを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

旅行代理店ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで素晴らしい旅行ビデオを簡単に作成し、視聴者を引き付け、忘れられない目的地を紹介します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
HeyGenの豊富な「ビデオテンプレート」ライブラリから選択し、「テンプレートとシーン」機能を活用してプロジェクトを迅速に設定します。
2
Step 2
魅力的なメディアを追加
HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用し、豊富な「ストック写真とビデオ」コレクションから魅力的なビジュアルを統合してプロジェクトを充実させます。
3
Step 3
ナラティブをカスタマイズ
HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を活用し、「リアルなAIボイス」を追加してストーリーをパーソナライズします。
4
Step 4
配信用にエクスポート
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、ソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適なフォーマットで簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声ビデオを制作

本物の顧客体験を共有し、信頼を築くために、思い出に残る旅行体験を紹介する魅力的な顧客の声ビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の旅行代理店が魅力的な旅行ビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenはAIを活用して、あなたの旅行代理店のビジョンを素晴らしい旅行ビデオやマーケティングコンテンツに簡単に変換します。直感的なプラットフォームを使用して、リアルなAIボイスとダイナミックなビジュアルを備えた魅力的な旅行ビデオを生成し、ユニークなホリデーパッケージや目的地ガイドを効果的に宣伝します。

HeyGenが忙しい旅行代理店にとって最高のAI旅行ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、旅行代理店が豊富なビデオテンプレートとストック写真やビデオの広範なメディアライブラリを使用して、迅速に旅行ビデオを作成およびカスタマイズできるようにします。高度な編集スキルを必要とせずに、ビデオを簡単に編集し、グラフィックを追加し、旅行コンテンツをパーソナライズすることができ、ビデオ作成を効率的かつプロフェッショナルにします。

HeyGenの旅行ブログやプロモーションビデオでAIボイスやアバターを使用できますか？

もちろんです！HeyGenを使用すると、リアルなAIボイスとAIアバターを備えたプロフェッショナルな旅行ビデオをビデオスクリプトから直接生成できます。高品質なテキスト読み上げナレーションでソーシャルメディアの存在感を高め、忘れられない旅行ビデオを作成し、視聴者に魅力的な体験を提供します。

HeyGenはどのようにして私の旅行ビデオをソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化しますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに調整された公開可能な旅行ビデオを作成するのを助けます。Instagram ReelsやYouTubeビデオ用にコンテンツを簡単に適応させ、アスペクト比のリサイズを行い、旅行コンテンツがプロフェッショナルに見え、より広い視聴者に届くようにします。