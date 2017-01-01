輸送トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

AIアバターを使用して、物流スタッフの安全トレーニングを効率化し、コストを削減します。

新しい物流スタッフ向けに、基本的な輸送安全ビデオに焦点を当てた45秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、AIアバターによる明確なナレーションで、貨物取り扱いの重要な安全プロトコルを効果的に示すべきです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
輸送会社の新入社員向けに、会社の文化と初期手続きを強調した60秒の歓迎オンボーディングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で、明るい音楽とプロフェッショナルな声を使用し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、印象的な第一印象を作り出します。
サンプルプロンプト2
経験豊富なドライバーを対象に、新しい業界規制についての迅速なリフレッシュを目的とした30秒の社員トレーニングビデオを制作してください。このビデオは、スクリプトからのテキストを使用して生成された明確なナレーションで、冗長にならずに効率的に重要な更新を提示する必要があります。
サンプルプロンプト3
国際物流チームメンバーを対象に、新しい国境を越えた輸送プロセスを説明する50秒の企業トレーニングビデオを設計してください。このビデオは、クリーンでグローバルなビジュアルスタイルを採用し、理解しやすいビジュアルを含め、異なる言語の話者間でのアクセスと理解を確保するために字幕を含めるべきです。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

輸送トレーニングビデオジェネレーターの使い方

物流スタッフの安全性と効率を向上させるために、高品質な輸送トレーニングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
スクリプトエディタにトレーニングコンテンツを記入または貼り付けてください。スクリプトからのテキストを使用したビデオ生成機能が、テキストを動的なビデオシーンに変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの多様なライブラリから選択し、ビジュアルコンテキストを設定します。プロフェッショナルなAIアバターをシーンに配置し、仮想インストラクターとして活用します。
3
Step 3
音声とブランディングを追加
高度なナレーション生成機能を使用してプロフェッショナルなナレーションを生成し、明確で一貫したメッセージを確保します。また、ロゴや色を使用してカスタムブランディングを適用できます。
4
Step 4
エクスポートと統合
自動生成された字幕を使用して、アクセシビリティを向上させたビデオを完成させます。その後、完成したトレーニングビデオをエクスポートし、LMSにシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な輸送手順を明確化

複雑な輸送安全プロトコルや運用手順を、理解しやすく視覚的に魅力的なトレーニングビデオに分解します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして輸送トレーニングビデオを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターの機能を活用して、輸送トレーニングビデオの作成を変革します。シンプルなスクリプトからリアルなAIアバターを特徴とする魅力的な社員トレーニングビデオを迅速に制作し、高品質で一貫したコンテンツを確保します。

HeyGenがトレーニングに効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストを使用したビデオ生成機能により、企業トレーニングビデオの制作を効率化します。広範なビデオ制作経験がなくても迅速にコンテンツを作成でき、高品質なAIナレーションを生成し、トレーニングビデオの制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenは専門的な輸送安全ビデオやオンボーディングコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、物流スタッフ向けの魅力的な輸送安全ビデオや包括的なオンボーディングビデオの開発に最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、チームに響くシナリオベースのビデオを構築し、安全トレーニングの成果を向上させます。

HeyGenは多言語およびブランド化されたトレーニングコンテンツをサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動字幕を使用して多言語ビデオを作成し、多様な労働力に企業トレーニングを届けます。また、すべてのビデオにカスタムブランディングを適用し、一貫したプロフェッショナルな外観を実現し、シームレスなLMS統合に備えます。