AIアバターを活用して、従業員トレーニングのための効果的な安全トレーニングビデオを迅速に制作します。

新しいドライバーや一般の人々向けに、一般的な道路の危険をテーマにした45秒のアニメーションビデオを制作してください。視覚スタイルは明るく魅力的で、シンプルなグラフィックを使用し、視聴者に安全な行動を促し、重要な安全意識ビデオを強調する、元気で情報豊富なナレーションを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
物流や倉庫の従業員を対象にした60秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを作成し、シナリオベースのコンテンツアプローチを通じて職場の安全ビデオを強調します。視覚スタイルは現実的で直接的であり、AIアバターが重機の適切な取り扱い手順を示し、明確で指導的な音声トラックが付随します。
サンプルプロンプト2
公共交通機関の運営者や通勤者向けに、緊急時の対応訓練と安全プロトコルを説明する30秒の緊急かつ明確な情報ビデオを制作してください。視覚と音声のスタイルはミニマリストでインパクトがあり、太字のテキストオーバーレイと字幕/キャプションを使用して、重要な指示を迅速かつ効果的に伝えます。
サンプルプロンプト3
都市の通勤者や学童を対象にした45秒のフレンドリーでカラフルなビデオをデザインし、歩行者やサイクリストのための基本的な安全トレーニングビデオのヒントを提供します。視覚スタイルはインフォグラフィック主導で、危険の視覚化を示す遊び心のあるアニメーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、陽気なバックグラウンドスコアで記憶に残るメッセージを届けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

交通安全ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで魅力的な交通安全ビデオを簡単に作成し、効果的な従業員トレーニングのために重要なプロトコルを明確に伝えます。

1
Step 1
安全ビデオの基盤を作成
コンプライアンス対応のテンプレートを選択するか、安全スクリプトを入力して、トレーニングビデオのコアコンテンツを確立します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
リアルなAIアバターを選択して、複雑な安全手順を明確かつプロフェッショナルに伝えるメッセージを強化します。
3
Step 3
インパクトのあるビジュアルを追加
メディアライブラリから危険の視覚化を含む魅力的なビジュアルを統合し、シナリオ内でのリスクと適切な安全対応を明確に示します。
4
Step 4
トレーニングコンテンツをエクスポート
高品質の音声オーバーとオプションの字幕付きで完成した従業員トレーニングビデオを生成し、シームレスな展開の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

複雑な安全手順と危険の視覚化を理解しやすくし、全体的な安全意識とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenが効果的な交通安全ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは強力なAIビデオメーカーとして、テキストスクリプトから高品質な交通安全ビデオを迅速に制作することができます。その直感的なプラットフォームとクリエイティブエンジンにより、重要な安全プロトコルを効率的に伝えることができ、組織にとって欠かせない安全ビデオメーカーとなります。

HeyGenは職場の安全ビデオのためのシナリオベースのコンテンツを開発するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは効果的な職場の安全ビデオに不可欠な動的なシナリオベースのコンテンツの作成をサポートします。潜在的な危険と適切な対応を鮮明に描写し、危険の視覚化と従業員トレーニングの成果を向上させます。

HeyGenが提供するクリエイティブ機能は、私の安全トレーニングビデオをブランドに準拠し、効果的にするためにどのように役立ちますか？

HeyGenは、コンプライアンス対応のテンプレートや強力なブランディングコントロールを含むクリエイティブ機能を提供し、安全トレーニングビデオが企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。これにより、ロゴ、色、特定の安全プロトコルをビデオにシームレスに統合し、最大の効果を発揮します。

HeyGenのAIアバターと多言語音声オーバーは、安全意識ビデオをどのように向上させますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、安全意識ビデオに魅力的な視覚的存在感を与え、多言語音声オーバーはメッセージが多様な従業員層に響くようにします。この強力な組み合わせにより、すべての言語背景における緊急対応トレーニングの包括的な従業員トレーニングと理解が促進されます。