技術に精通した通勤者や物流管理者を対象にした、交通アプリのリアルタイム追跡機能を示す45秒のダイナミックなプロモーションビデオメーカーを開発します。このビデオ広告は、便利さを強調するためにイラストアニメーションと明確で情報豊富なナレーションを使用します。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」と魅力的な「AIアバター」を活用して、複雑な機能を明確に説明してください。
企業クライアントやB2Bパートナー向けに、交通会社のブランド管理と信頼性を強化する60秒のプロフェッショナルなビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練されており、権威あるナレーションと洗練されたバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して効率的に物語を作り、包括的な「メディアライブラリ/ストックサポート」からのアセットでビジュアルを豊かにしてください。
一般の人々や旅行者をターゲットにした、季節の交通オファーを発表するための15秒のエネルギッシュなソーシャルメディア用ビデオ広告をデザインします。この短い作品は、明るい色、クイックカット、キャッチーなジングルやアップビートな音楽を特徴とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに対応し、サイレントビューイングのために目立つ「字幕/キャプション」を含めて、広範なリーチを確保してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはどのようにして私のマーケティングキャンペーンとソーシャルメディアの存在感を高めることができますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的なプロモーションビデオメーカーコンテンツやマーケティングキャンペーン用のビデオ広告を作成する力を与えます。ダイナミックなビデオテンプレートとカスタマイズオプションを活用して、ソーシャルメディアでオーディエンスを魅了します。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ生成、リアルなAIアバター、自然なボイスオーバーなどの高度なAI機能を提供します。これにより、高品質なコンテンツの制作が大幅に効率化されます。
HeyGenにはワークフローをスピードアップするためのビデオテンプレートがありますか？
はい、HeyGenはプロジェクトを迅速に開始するためのプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのテンプレートは、使いやすいエディターとストックメディアライブラリと組み合わせて、プロフェッショナルなビデオの作成を簡単にします。
HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツ全体で一貫したブランディングをサポートしますか？
HeyGenには強力なブランディングコントロールが含まれており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単にビデオに統合できます。また、カスタム字幕を追加し、ストックメディアライブラリを活用してブランドの一貫性を維持できます。