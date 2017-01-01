運輸コンプライアンスビデオメーカーで簡単な研修を
AIアバターを活用して、フリート全体でコンプライアンスとエンゲージメントを向上させ、明確で一貫した安全研修を提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
運輸業界に影響を与える最近の規制更新を詳述する45秒のビデオを開発してください。このビデオは、経験豊富なフリートマネージャーやコンプライアンス担当者を対象としており、モダンなインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションとシームレスなシーン遷移を備え、活気に満ちた情報豊富なAI生成の声でサポートされます。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、新しい法的テキストを視覚的に魅力的で理解しやすいコンテンツに迅速に適応させます。
すべての運輸従業員向けに90秒の安全プロトコル研修モジュールを設計してください。ビジュアルスタイルには、正しい安全対策を示すために多様なAIアバターを使用した現実的なシナリオを取り入れ、動的なテキストオーバーレイとカスタムブランディングを統合して記憶力を向上させます。共感的でありながら厳格なAI生成の声が、マルチリンガルのボイスオーバーオプションとともに、重要なステップを案内し、HeyGenのAIアバターとVoiceover生成の多言語対応機能を強調して、影響力のあるAI研修ビデオを提供します。
運輸会社内の安全チームや緊急対応者向けに、インシデント対応研修の60秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルアプローチは緊急性がありながら明確で、メディアライブラリ/ストックサポート映像とアニメーショングラフィックスを組み合わせてステップバイステップのインシデント解決を描写し、アクセシビリティのために自動生成されたキャプションを目立たせます。落ち着いた指導的なAI生成の声がプロセスをナレーションし、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ドライバーの安全と緊急プロトコルに関する包括的なガイドを作成します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして運輸コンプライアンスビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとAI生成のナレーションを使用して魅力的なビデオに変換することで、コンテンツ作成を効率化します。これにより、効果的な運輸コンプライアンスビデオや安全研修資料の制作が大幅に簡素化されます。
HeyGenは機密性の高いコンプライアンス研修データに対してどのような技術的な保護策を提供していますか？
HeyGenは、クラウドベースのプラットフォームでエンタープライズグレードのセキュリティ対策を実施し、機密データのセキュリティを最優先にしています。SOC 2 Type IIおよびGDPRに準拠しており、すべてのコンプライアンス研修コンテンツとプライバシー規制に対して強力な保護を提供します。
HeyGenは特定のブランディングやグローバルなオーディエンス向けにビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは、ビデオテンプレートに会社のロゴやカラーを統合するブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズを可能にします。また、マルチリンガルのボイスオーバーと自動生成キャプションをサポートしており、多様なグローバルオーディエンス向けに効率的なローカライズを実現します。
HeyGenは、ビデオ制作経験のないチームにとってどれほど使いやすいですか？
HeyGenは、直感的で使いやすいインターフェースを提供し、ビデオ編集のスキルがなくても誰でもプロフェッショナルなAI研修ビデオを作成できるようにします。PowerPointやPDFなどのさまざまな入力をサポートし、出力はLMSやSCORMプラットフォームに簡単に統合できます。