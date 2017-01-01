新しいドライバー向けに、商用車運行のための重要なコンプライアンス研修を説明する1分間のオンボーディングビデオを制作してください。このビデオでは、プロフェッショナルなAIアバターが主要な手順を示し、クリーンで指導的なビジュアルスタイルで、明確で権威あるAI生成のナレーションを伴います。HeyGenのVoiceover生成とAIアバターの機能を活用して、フリートマネージャーや新入社員に一貫したメッセージングと高いエンゲージメントを確保します。

