新しい物流および配送の採用者向けに、ダイナミックな60秒の交通安全ビデオを作成します。鮮やかでイラスト風のアニメーションと安心感のあるフレンドリーなAIナレーションを使用して、最大限の記憶保持を確保します。HeyGenのAIアバターを活用して適切な取り扱い手順を示し、複雑な安全ガイドラインを簡単に理解できるように、明確で多言語の説明を提供するためにボイスオーバー生成を利用します。

ビデオを生成