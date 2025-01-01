翻訳サービスビデオジェネレーター: AIでグローバルに
AI吹き替えとHeyGenの高度なナレーション生成を使用して、ビデオをグローバルな視聴者向けにシームレスに翻訳およびローカライズします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイター、制作代理店、企業チームを対象とした2分間のチュートリアルスタイルのビデオを開発し、HeyGenのビデオ翻訳ソフトウェアの力を示してください。クリーンで情報豊富なビジュアルと親しみやすい専門的なナレーションを使用し、AIアバターが視聴者を共同編集インターフェースに案内し、ナレーション生成がどのようにしてプロフェッショナル品質の多言語版コンテンツを簡単に作成できるかを示します。
eラーニング開発者、企業トレーナー、教育機関を対象とした60秒のダイナミックなビデオを作成し、HeyGenのAI吹き替えの正確なリップシンクを強調してください。多様なAIボイスを使用して多国籍のトレーニングシナリオを描写し、さまざまなテンプレートとシーン、異なるAIアバターを活用して、一貫した高品質の教育コンテンツを多言語で提供します。
ソーシャルメディアマーケターやデジタルエージェンシー向けに、45秒のテンポの速い視覚的に魅力的なモンタージュをデザインし、多言語コンテンツの迅速な作成を紹介してください。活気に満ちたアップビートなナレーションで、HeyGenがどのようにして異なるプラットフォームに最適化されたビデオのアスペクト比のリサイズとエクスポートを迅速に行い、自動生成された字幕/キャプション、SRTエクスポートを含む、が完璧に同期され、グローバル配信の準備が整っているかを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはどのようにして正確なビデオ翻訳と吹き替えを実現しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ翻訳技術を活用して、正確なビデオ翻訳とAI吹き替えを実現します。私たちのプラットフォームはAIボイスクローン機能と正確なリップシンクを統合し、自然な音声の多言語コンテンツを作成し、グローバルな視聴者にシームレスな視聴体験を提供します。
HeyGenは翻訳されたビデオの字幕を自動生成およびカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは自動字幕生成を提供し、125以上の字幕言語をサポートしています。組み込みの字幕エディターを使用してカスタムデザインを行い、SRTまたはTXTファイル形式で字幕を簡単に保存し、広範な互換性とさらなる編集が可能です。
HeyGenはAI音声翻訳とクローン作成にどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenのAI音声翻訳は、高度な音声クローン技術を組み込んでおり、自然な音声のナレーションを作成します。これにより、280以上の言語と方言でコンテンツを作成し、さまざまな多言語コンテンツのニーズに対応しながら、元の話者のエッセンスを保持します。
HeyGenは協力的で効率的なビデオ翻訳ワークフローのためのツールを提供していますか？
HeyGenは強力な共同編集者とオンラインビデオエディターを提供し、コンテンツ作成を効率化します。直感的なテキストベースのエディターと多様なファイル変換オプションにより、ビデオ翻訳プロジェクトの管理において時間と労力を大幅に節約し、全体的な生産性を向上させます。