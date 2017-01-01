交通トレーニングビデオメーカー：魅力的なコースを迅速に作成

AIアバターを使用して、従業員トレーニングビデオを一貫してプロフェッショナルに作成し、指導を効率化します。

新しい交通機関の従業員向けに、会社の文化と初日の基本手順を紹介する45秒のオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、明るく楽観的なカラーパレットを使用し、親しみやすく安心感のあるナレーションを添えて、歓迎的かつプロフェッショナルなものにしてください。HeyGenのAIアバターを活用して情報を一貫して魅力的に提示し、すべての新入社員にとってスムーズな「従業員オンボーディング」プロセスを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現在の交通機関スタッフ、特に運用および保守チームに向けて、車両点検のための重要な新しい安全プロトコルを知らせる60秒の指導ビデオを開発してください。ビデオは明確で権威あるビジュアルスタイルを持ち、太字のグラフィックスと実用的なデモンストレーションを伴い、正確で落ち着いた声で進行します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての重要な安全ポイントがアクセス可能で理解しやすくなり、効果的な「従業員トレーニング」を強化します。
サンプルプロンプト2
バス運転手を対象に、新しいデジタルチケットシステムの使用手順を更新する30秒の簡潔なチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルの美学はクリーンで直接的であり、明確な画面録画やアニメーション化されたインターフェースのウォークスルーを特徴とし、簡潔で役立つナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、この重要な「チュートリアルビデオ」を迅速に生成し、タイムリーな更新と明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
すべての交通部門の従業員向けに、ピーク時の顧客サービスにおけるベストプラクティスを強調する45秒の知識共有ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは、アップビートな音楽とポジティブなインタラクションのダイナミックなシーンを使用して、インスピレーションを与え、協力的なものにしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この「知識共有ビデオ」の作成を効率化し、継続的な改善と「トレーニングビデオメーカー」の効率性を促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

交通トレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的で効果的な交通トレーニングビデオの作成を効率化します。プロフェッショナルな指導コンテンツを迅速に制作し、チームを教育します。

1
Step 1
トレーニングビデオのスクリプトを作成
テキストを動的なスクリプトに簡単に変換するか、専門的にデザインされたテンプレートから選択して、トレーニングビデオの基盤を構築します。
2
Step 2
AIアバターとナレーションを選択
トレーニングコンテンツを提示するために、多様なリアルなAIアバターから選択します。自然な音声のナレーションを生成して、スクリプトに命を吹き込みます。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
ロゴや色のブランディングコントロールで指導ビデオをパーソナライズします。理解とアクセシビリティを向上させるために、正確な字幕/キャプションを自動的に追加します。
4
Step 4
コンテンツをエクスポートして配布
完成したトレーニングビデオを任意のプラットフォームに最適化するためにアスペクト比を調整します。チームと簡単に共有し、魅力的なコンテンツを配布します。

使用例

複雑な情報をわかりやすくする

複雑な交通プロトコルや技術的なトピックを、すべての研修生にとって明確で理解しやすい指導ビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーを使用して、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがAIアバターとリアルなナレーションを使って魅力的なコンテンツを生成し、指導ビデオの制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはどのような種類の指導ビデオをチームのために作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、包括的な従業員オンボーディングや継続的な従業員トレーニングモジュールから、詳細なチュートリアルビデオや知識共有ビデオコンテンツまで、さまざまな指導ビデオに対応しています。その直感的なプラットフォームにより、チームに合わせたプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。

HeyGenはトレーニングコンテンツの多言語対応とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語のトレーニングコンテンツを、さまざまな言語での先進的なナレーション生成と自動字幕/キャプションを通じてサポートしています。これにより、デジタル学習環境で多様なオーディエンスに対して、指導ビデオがアクセス可能で影響力のあるものになります。

HeyGenは既存のトレーニング資料の更新とカスタマイズをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、トレーニングビデオのカスタマイズと更新を非常に効率的に行えます。スクリプトの変更、AIアバターの変更、シーンの調整を既存のプロジェクト内で簡単に行ったり、事前に作成されたテンプレートを使用したりすることで、コンテンツがオンラインビデオメーカーとして最新かつ関連性のあるものに保たれます。