ライフスタイルインフルエンサーや自己成長コーチを目指す人々のために、個人的な変革の旅を示す45秒の魅力的なビデオを作成してください。ダイナミックなビジュアルストーリーテリングを活用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのインスピレーションに満ちた映像を使用して「ビフォーアフター」の旅を描写します。音声は前向きでモチベーションを高めるもので、進歩と達成を強調します。このビデオは、専用の「トランスフォーメーションビデオメーカー」で作成され、視聴者に自身の成長の道を歩むようにインスパイアすることを目的としています。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした30秒の洗練されたプロモーションビデオを開発し、製品やブランドの進化をシームレスな「ビデオトランジション」を使用して紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、重要なマイルストーンと改善点を強調する簡潔なナラティブを作成し、選択したビデオテンプレートで補完します。ビジュアルスタイルはモダンでプロフェッショナルであり、明確でクリアなナレーションが革新と進歩を強調します。
サンプルプロンプト2
概念的なアイデアがどのようにして本当に命を吹き込まれ、効果的に共有されることができるのか？クリエイティブアーティスト、デザイナー、教育者のために、60秒の芸術的なプロセスビデオをデザインし、この旅を「トランジションビデオメーカー」の助けを借りて描写します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、各開発段階を明確に説明し、クリエイティブな「テキスト追加」オーバーレイで強化された魅力的なビジュアルフローを可能にします。ビデオは進化し続ける芸術的なビジュアル美学を持ち、期待と満足感を高める感情的なバックグラウンドミュージックでサポートされるべきです。
サンプルプロンプト3
インテリアデザイナー、不動産エージェント、DIY愛好家のために、25秒の魅力的な「ビフォーアフター」リビールを制作し、驚くべきホームリノベーションプロジェクトを詳述します。多様な「ビデオエフェクト」を使用して劇的な変革を強化し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用してデザインの選択を観客に案内します。ビジュアルスタイルは明るく、美的に心地よく、満足感のあるリビールで満たされ、変化のインパクトを高めるために魅力的な「音楽と効果音」で補完されます。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トランスフォーメーションビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターで、シーンとエフェクトをスムーズに組み合わせて変化を示す魅力的なトランスフォーメーションナラティブを作成します。

Step 1
メディアをアップロード
「ビフォー」と「アフター」のビデオクリップや画像をアップロードするか、HeyGenの多様なビデオテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートから選択してプロジェクトを開始します。
Step 2
ダイナミックなトランジションを適用
さまざまなビデオトランジションを適用してクリップをシームレスに接続し、トランスフォーメーションビデオでの旅と変化を視覚的に表現します。
Step 3
ナラティブ要素を追加
テキストオーバーレイを追加してストーリーを強化するか、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してトランスフォーメーションを説明するボイスオーバーを生成します。
Step 4
作品をエクスポート
トランスフォーメーションビデオを完成させ、HeyGenのアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームでの共有に最適化された状態でエクスポートします。

使用例

インスピレーションを与えるビデオストーリーテリング

ダイナミックなビデオエフェクトとトランジションを使用して、視聴者と深くつながり、インスパイアする強力なモチベーショナルビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてダイナミックなトランジションを持つ魅力的なトランスフォーメーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、さまざまなビデオエフェクトとスムーズなビデオトランジションを簡単に組み込むことができるため、魅力的なビデオを迅速に制作する力を与えます。既製のビデオテンプレートから始め、音楽や効果音を追加してナラティブを高めることができ、HeyGenは優れたトランスフォーメーションビデオメーカーです。

HeyGenは初心者にとって使いやすいオンラインビデオエディターですか？

もちろんです！HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターとして設計されており、編集スキルがなくてもプロフェッショナルなビデオを作成できます。ドラッグ＆ドロップのインターフェースと多様なビデオテンプレートが、誰にでも簡単に制作プロセスを簡素化します。

HeyGenのAI機能を使用してどのようなクリエイティブなビデオエフェクトを追加できますか？

HeyGenはAIを活用して、さまざまなクリエイティブなビデオエフェクトでビデオプロジェクトを強化します。テキストを簡単に追加したり、ボイスオーバーを生成したり、AIアバターを使用してスクリプトを生き生きとさせることができ、ユニークなソーシャルメディアビデオに最適です。

HeyGenからさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを簡単にエクスポートできますか？

はい、HeyGenは柔軟なビデオエクスポートオプションを提供しており、アスペクト比のリサイズを含め、どのプラットフォームでもコンテンツが素晴らしく見えるようにします。高品質のソーシャルメディアビデオを効率的に作成し、視聴者に簡単にエクスポートできます。