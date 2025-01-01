ライフスタイルインフルエンサーや自己成長コーチを目指す人々のために、個人的な変革の旅を示す45秒の魅力的なビデオを作成してください。ダイナミックなビジュアルストーリーテリングを活用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのインスピレーションに満ちた映像を使用して「ビフォーアフター」の旅を描写します。音声は前向きでモチベーションを高めるもので、進歩と達成を強調します。このビデオは、専用の「トランスフォーメーションビデオメーカー」で作成され、視聴者に自身の成長の道を歩むようにインスパイアすることを目的としています。

ビデオを生成