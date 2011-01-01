トレーニング ビデオメーカー：ビデオ作成を簡単に
AIアバターとテキストからビデオへの機能を使って、努力せずに魅力的な研修ビデオを簡単に作成し、どんな場合でもプロフェッショナルなタッチを保証します。
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
人事専門家とチームリーダー向けに、この90秒のビデオはHeyGenのテキストからビデオへの技術機能を深く掘り下げます。プロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルで、視聴者を書かれたトレーニング資料から魅力的なビデオへと変換するプロセスを案内します。オフボイス生成の組み込みにより、メッセージが明確かつ効果的に伝えられ、多言語トレーニングセッションに不可欠なツールになります。
この45秒のビデオは、ビデオ制作技術を向上させたいコンテンツクリエーターやマーケティング専門家に最適です。クリエイティブなストーリーテリングに焦点を当て、HeyGenのメディア/ストックライブラリのサポートを示しており、ユーザーは高品質のビジュアルとオーディオを使用して、トレーニングビデオを豊かにすることができます。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、視聴者が異なる要素を実験して、ユニークで印象的なトレーニングコンテンツを作成することを奨励しています。
インストラクショナルデザイナーやeラーニング開発者向けに、この2分間のビデオではHeyGenのアスペクト比のリサイズ機能とエクスポートについて詳しく説明しています。ビジュアルスタイルはクリーンで情報的で、視聴者をトレーニングビデオを様々なプラットフォームやデバイスに最適化するプロセスを案内します。字幕/キャプションの重要性を強調することで、ビデオはアクセシビリティとインクルージョンを強調し、あなたのトレーニングコンテンツがより広い視聴者に届くことを保証します。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、人工知能を活用して参加と保持を向上させることで、トレーニングビデオの作成方法を革命します。HeyGenを使用すると、労力をかけずにアニメーショントレーニングビデオを制作し、簡単にグローバルな視聴者にリーチすることができます。
AIを活用して教育における参加と維持を促進する.
Enhance your training programs by creating captivating videos that improve learner engagement and information retention.
より多くのコースを作成し、世界中のより多くの学生にリーチしましょう.
Expand your educational reach by producing multilingual training videos that cater to a diverse global audience.
よくある質問
HeyGenがトレーニングビデオの作成をどのように助けることができますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含む、トレーニングビデオを作成するための完全なツールセットを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートやシーンを使用して、ブランドのニーズに合わせた魅力的で情報豊富なコンテンツを簡単にデザインできます。
HeyGenがアニメーション研修ビデオに提供する特徴は何ですか？
HeyGenでは、人工知能を搭載したアバターと豊富なメディアライブラリを使用してアニメーション研修ビデオを作成することができます。ボイスオーバー生成と字幕を追加することで、ビデオをより魅力的でアクセスしやすくすることができます。
HeyGenは多言語のトレーニングコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしており、さまざまな言語でナレーションと字幕を生成することができます。この機能により、あなたのトレーニングコンテンツは効果的にグローバルな視聴者に届けることができます。
HeyGenが提供するビデオ作成技術は何ですか？
HeyGenでは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する技術、ブランドコントロール、アスペクト比のリサイズを含む、先進的なビデオ作成技術を提供しています。これらの特徴は、ブランドのアイデンティティに合わせたプロフェッショナルな品質のビデオを制作するのに役立ちます。