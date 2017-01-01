トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成

高度なテキスト-to-ビデオジェネレーターでスクリプトを瞬時に高品質なトレーニングビデオに変換し、労力を大幅に削減します。

テクノロジー企業の新入社員向けに、会社の文化を案内するフレンドリーなAIアバターをフィーチャーした60秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、モダンでアニメーションスタイルのビジュアルと、明るいAIのナレーションを採用し、HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成できることを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチーム向けに、新しいソフトウェア機能の技術トレーニングに焦点を当てた90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルであり、画面録画を利用し、スクリプトから直接生成された正確なAIナレーションを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェア機能を評価する潜在顧客向けに、複雑な機能を明確に説明する高品質なビデオを目指した2分間の製品デモをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、情報豊かで、プロフェッショナルなAIナレーションと自動生成された字幕/キャプションを含め、アクセシビリティと理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、チームメンバー向けに45秒のダイナミックな内部プロジェクトアップデートを作成してください。このビデオは、簡潔で視覚的に豊かなスタイルと、熱意あるAIナレーションを持ち、更新情報を効果的に伝え、チームのエンゲージメントを促進し、広範なビデオ編集ツールを必要としません。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して高品質なトレーニングビデオを簡単に作成します。これらの簡単なステップに従って、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、効果的な学習を実現します。

1
Step 1
テキストからプロジェクトを作成
トレーニングスクリプトを入力するか、テンプレートを選択して開始します。テキスト-to-ビデオジェネレーターが入力をドラフトビデオに変換し、コンテンツの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターとメディアでカスタマイズ
コンテンツを提示するAIアバターを選択してビデオを強化します。ライブラリからメディアを追加したり、自分の資産をアップロードしたり、組織のスタイルに合わせてブランドコントロールを適用します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
AIがスクリプトから自然な音声のナレーションを生成します。自動的に字幕やキャプションを追加し、トレーニング資料のアクセシビリティと明確さを確保し、洗練された最終製品を作成します。
4
Step 4
ビデオをダウンロードして共有
最終化されたら、さまざまなアスペクト比で高品質なトレーニングビデオをエクスポートし、MP4ファイルとしてダウンロードします。チームや学習者と簡単に影響力のあるトレーニングコンテンツを共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療教育を効率化

AI生成ビデオで複雑な医療情報を明確にし、すべての受講者にとって医療トレーニングをよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストプロンプトを高品質なビデオに変換し、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用します。これにより、L&Dチームのコンテンツ作成が大幅に効率化され、効果的なトレーニングビデオジェネレーターとなります。

HeyGenのAIプラットフォームを使用してトレーニングビデオを広範にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なビデオ編集ツールを提供しており、ブランドに合わせたカスタマイズ、さまざまなAIナレーションの選択、ストックライブラリからのメディアの統合が可能です。これにより、トレーニングコンテンツがユニークでプロフェッショナルなものになります。

HeyGenではどのようなAIアバターと声が社員オンボーディングコンテンツに利用できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと300以上の多言語・多アクセントのAIナレーションを提供しています。これにより、テキストから直接ダイナミックで親しみやすい社員オンボーディングビデオや技術トレーニングコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはさまざまなトレーニングニーズに対してどのように高品質なビデオ出力を保証しますか？

HeyGenはプロフェッショナルなビジュアルとAIナレーションを備えた高品質なビデオを生成します。ユーザーはMP4ファイルを簡単にダウンロードし、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整できるため、トレーニングビデオがすべてのメディアでアクセス可能で効果的です。