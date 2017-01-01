トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
高度なテキスト-to-ビデオジェネレーターでスクリプトを瞬時に高品質なトレーニングビデオに変換し、労力を大幅に削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチーム向けに、新しいソフトウェア機能の技術トレーニングに焦点を当てた90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルであり、画面録画を利用し、スクリプトから直接生成された正確なAIナレーションを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。
新しいソフトウェア機能を評価する潜在顧客向けに、複雑な機能を明確に説明する高品質なビデオを目指した2分間の製品デモをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、情報豊かで、プロフェッショナルなAIナレーションと自動生成された字幕/キャプションを含め、アクセシビリティと理解を向上させます。
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、チームメンバー向けに45秒のダイナミックな内部プロジェクトアップデートを作成してください。このビデオは、簡潔で視覚的に豊かなスタイルと、熱意あるAIナレーションを持ち、更新情報を効果的に伝え、チームのエンゲージメントを促進し、広範なビデオ編集ツールを必要としません。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストプロンプトを高品質なビデオに変換し、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用します。これにより、L&Dチームのコンテンツ作成が大幅に効率化され、効果的なトレーニングビデオジェネレーターとなります。
HeyGenのAIプラットフォームを使用してトレーニングビデオを広範にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なビデオ編集ツールを提供しており、ブランドに合わせたカスタマイズ、さまざまなAIナレーションの選択、ストックライブラリからのメディアの統合が可能です。これにより、トレーニングコンテンツがユニークでプロフェッショナルなものになります。
HeyGenではどのようなAIアバターと声が社員オンボーディングコンテンツに利用できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと300以上の多言語・多アクセントのAIナレーションを提供しています。これにより、テキストから直接ダイナミックで親しみやすい社員オンボーディングビデオや技術トレーニングコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenはさまざまなトレーニングニーズに対してどのように高品質なビデオ出力を保証しますか？
HeyGenはプロフェッショナルなビジュアルとAIナレーションを備えた高品質なビデオを生成します。ユーザーはMP4ファイルを簡単にダウンロードし、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整できるため、トレーニングビデオがすべてのメディアでアクセス可能で効果的です。