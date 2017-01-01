インタラクティブ学習のためのトレーニングシミュレーションジェネレーター
HeyGenのAIアバターを使用して、コンプライアンス研修や職場シナリオをダイナミックでインタラクティブな体験に変えましょう。
HR部門やコンプライアンス担当者向けに、会話型AIによって強化されたインタラクティブなトレーニングシミュレーションがコンプライアンス教育をどのように革新するかを説明する2分間の魅力的なビデオが必要です。このビデオは、プロフェッショナルでありながら魅力的なビジュアルスタイルを採用し、明確でサポート的なバックグラウンドミュージックを特徴としています。視聴者は、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して複雑な規制情報を明確にし、AI駆動のシナリオとどのようにインタラクションするかを示す様子を見ます。
企業トレーナーやL&Dマネージャー向けに、シミュレーションを用いたカスタムeラーニングソリューションが一般的な職場シナリオにどのように効果的に対応できるかを紹介する60秒の簡潔なビデオを開発します。ビデオは実用的で親しみやすいビジュアル美学を持ち、アップビートなサウンドトラックを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を使用して、スクリプトを直接ビデオに変換することで迅速な作成プロセスを示し、関連するトレーニングモジュールの迅速な展開を強調します。
技術革新者やトレーニング製品マネージャーを対象にしたこのダイナミックな45秒のビデオは、適応型AIシミュレーションを作成する生成AIの最先端の可能性を探ります。ビジョナリースタイルのビジュアルスタイルに、微妙なアンビエントサウンドエフェクトを組み合わせて使用します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して多様なシーンを迅速に組み立てることで、生成AIがどのようにして高度な学習のための多様なシミュレーション環境を迅速に構築できるかを視覚化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIシミュレーションとアバターを使ったトレーニングをどのように支援しますか？
HeyGenは高度な生成AIを活用して、リアルなAIアバターとテキストからビデオへのコンテンツを作成します。これにより、企業は魅力的でインタラクティブなトレーニングシミュレーションを迅速に開発し、eラーニングシミュレーション戦略に直接統合することができます。
HeyGenは既存のLMSプラットフォームとシミュレーションベースのトレーニングを統合できますか？
HeyGenは主にビデオ生成に焦点を当てていますが、出力は簡単にエクスポートして任意のLMSにアップロードでき、シームレスな統合が可能です。これにより、シミュレーションを用いたカスタムeラーニングソリューションの柔軟な展開が可能になります。
HeyGenはカスタム職場シナリオや分岐シナリオの作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは多様なAIアバターとテキストからビデオへの機能を提供することで、シミュレーションを用いたカスタムeラーニングソリューションを開発するための強力なプラットフォームを提供します。さまざまなテンプレートとブランディングコントロールを使用して、リアルな職場シナリオや分岐シナリオを設計できます。
HeyGenを使ってインタラクティブなトレーニングシミュレーションをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenはトレーニングシミュレーションジェネレーターになるプロセスを簡素化し、高品質でインタラクティブなトレーニングシミュレーションを効率的に生成できるようにします。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがビデオを生成し、ボイスオーバーと字幕を数分で追加します。