トレーニングセグメントビデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを迅速に作成
ダイナミックな学習ビデオのワークフローを最適化し、多用途なテンプレートとシーンでコンテンツを簡単にカスタマイズしましょう。
小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenのAIアバターがどのように迅速でブランド化されたアップデートを提供できるかを紹介する45秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して一貫した外観を保ち、陽気で親しみやすいナレーションを組み合わせます。カメラを必要とせずにプロフェッショナルな教育コンテンツを作成するためのAIアバターの使いやすさを強調してください。
技術サポートチーム向けに新しいソフトウェア機能を詳述する90秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明確で機能的であり、画面録画とシンプルなグラフィックスを使用し、落ち着いた正確なナレーションを伴います。ビデオがHeyGenの字幕/キャプションを利用して、多様な学習スタイルに対するアクセシビリティと理解を向上させることを確認してください。
オンラインコースクリエイター向けに、コース紹介のためのプロフェッショナルな教育コンテンツを迅速に制作する方法を示す60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与える高品質であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様な要素を活用し、励ましのある明瞭なナレーションを組み合わせます。広範な撮影を必要とせずに洗練された外観を達成する方法を示してください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenは高度な生成AIとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。ユーザーはAIアバターとリアルなテキスト読み上げ技術を使用して、トレーニングビデオ、マーケティングコンテンツ、またはチュートリアルを生成し、スクリプトから最終出力までのワークフローを最適化できます。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズし、ブランド要素を統合できますか？
はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを提供し、ロゴや色を含むブランド要素のシームレスな統合を可能にします。これにより、プロフェッショナルな教育コンテンツを作成できます。また、多様なナレーションとカスタマイズ可能なテンプレートでビデオを強化し、ブランドアイデンティティに完全に一致させることができます。
HeyGenはビデオ配信のためにどのようなエクスポートオプションと技術的機能を提供しますか？
HeyGenは多様なビデオ配信のための強力な技術的機能を提供しており、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズや自動字幕/キャプション生成を含みます。ダイナミックな学習体験のためにマルチボイスストーリーテリングを活用し、あらゆる視聴者に対応するプロフェッショナルなビデオを作成することができます。
HeyGenはどのように効果的なAIトレーニングビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは強力なAIトレーニングビデオジェネレーターであり、ユーザーがプロフェッショナルな教育コンテンツやダイナミックな学習ビデオを迅速に制作できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを活用して、複雑なビデオ編集ソフトウェアを必要とせずに魅力的なトレーニングセグメントを作成することができ、企業の学習やチュートリアルに最適なAIツールです。