トレーニングレポートビデオメーカー: 効果的なビデオを作成

複雑なデータを瞬時に魅力的なトレーニングビデオに変換し、AIアバターを使用してレポートに命を吹き込みます。

新入社員向けに、企業文化や重要な手続きを紹介する1分間のオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かみがありプロフェッショナルで、多様なAIアバターが重要な情報を歓迎するような明瞭なナレーションで伝える内容にしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のスタッフ向けに、新しいソフトウェア機能やワークフローを説明する2分間の技術チュートリアルビデオを開発してください。このビデオは、クリーンでステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、すべての口頭指示が正確な字幕で補強され、アクセシビリティと理解を向上させるようにしてください。
サンプルプロンプト2
部門間での知識共有とベストプラクティスを促進するために、45秒の魅力的なビデオを内部チーム向けにデザインしてください。さまざまなテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなストック映像で情報を視覚的に刺激的に伝えるダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用してください。
サンプルプロンプト3
管理職やステークホルダー向けに、最近の企業研修プログラムの主要な成果や進捗を強調する30秒のトレーニングレポートビデオメーカーの要約を作成してください。このビデオは、プロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルを持ち、権威あるナレーション生成を伴い、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングレポートビデオメーカーの使い方

HeyGenを使用して複雑なトレーニングデータを明確で魅力的なビデオレポートに簡単に変換し、組織全体で重要な洞察を効果的に共有します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングレポートの主要な発見をアウトライン化することから始めます。レポートのテキストやスクリプトをHeyGenに貼り付け、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、トレーニングビデオの初期コンテンツを瞬時に生成します。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、レポートをプロフェッショナルに提示します。関連するストックメディアを組み込むか、自分の資産をアップロードして、AIアバターでデータポイントを効果的に示すことでメッセージをさらに強化します。
3
Step 3
ブランディングと音声を適用
ブランドコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、会社のロゴや色を追加して統一感のある外観にします。スクリプトから直接自然な音声を生成し、企業研修プログラムの明確さとインパクトを確保します。
4
Step 4
レポートビデオをエクスポート
包括的なトレーニングレポートビデオを確認し、直感的な編集ツールを使用して最終編集を行い、希望のアスペクト比でエクスポートして、チーム間での共有と知識共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術トレーニングと知識共有の効率化

複雑な技術トピックを明確で魅力的な指導ビデオに簡素化し、理解と知識共有を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ユーザーが魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、スクリプトを魅力的な指導ビデオに変換し、注意を引きつけ、知識共有を向上させます。

HeyGenは企業研修プログラム向けのソリューションを提供していますか？

はい、HeyGenは企業研修プログラムに最適なトレーニングビデオメーカーです。豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリを活用して、プロフェッショナルで効果的なトレーニングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは技術チュートリアルビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、画面録画などのアップロードメディアを組み込み、AI生成のナレーションと組み合わせることで、技術チュートリアルビデオの制作を簡素化します。強力な編集ツールとAIアバターにより、指導ビデオが明確でプロフェッショナルになります。

HeyGenは効果的なトレーニングレポートビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、データやスクリプトを視覚的なレポートに迅速に変換することで、効果的なトレーニングレポートビデオメーカーとして機能します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、複雑な情報をプロフェッショナルでアクセスしやすいビデオ形式で簡単に提示できます。