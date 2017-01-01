トレーニング強化ビデオジェネレーターでエンゲージメントを解放
パーソナライズされたAIアバターで従業員のオンボーディングとトレーニングを強化し、すべての学習モジュールをインタラクティブで記憶に残るものにします
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーやL&Dスペシャリストを対象に、ダイナミックな従業員オンボーディングコンテンツを簡単に作成する方法を示す1分間の魅力的な紹介ビデオを制作します。ビデオは温かく歓迎的なビジュアルスタイルで、新入社員とトレーナーを表す多様なAIアバターを使用し、明るいバックグラウンドトラックとフレンドリーなAIナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターによるカスタマイズ可能なテンプレートとパーソナライゼーションの能力を強調します。
グローバル企業とトレーニング部門のリーダー向けに、重要なコンプライアンス手続きを中心にした90秒の企業トレーニングビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常にプロフェッショナルで洗練され、消化しやすく、複数言語での明確なナレーション生成と目立つ字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保します。HeyGenの強力なナレーション生成と字幕/キャプション機能が、明瞭さを犠牲にせずにスケーラブルなトレーニングをサポートする方法を示します。
小規模ビジネスオーナーやチームリーダー向けに、従業員を迅速に再エンゲージさせるための45秒のインパクトのあるトレーニング強化ビデオを作成します。ビデオはダイナミックで視覚的に豊かで、クイックカットを活用し、注意を引くために多様なメディアライブラリとストックサポートを使用し、エネルギッシュなAIナレーションで補完されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンの選択肢、および広範なメディアライブラリ/ストックサポートが、効果的で記憶に残るトレーニング強化コンテンツの作成をどのように簡素化するかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはトレーニングのためのAI駆動ビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。AI駆動のビデオ生成により、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIナレーションを使用してスクリプトからテキストをビデオに変換し、制作プロセス全体を効率化します。これにより、トレーニング強化ビデオの速度と品質が大幅に向上します。
HeyGenは企業トレーニングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリを通じて企業トレーニングビデオの広範なカスタマイズを提供します。ユーザーは字幕や多言語翻訳を組み込むこともでき、コンテンツが多様なグローバルオーディエンスにアクセス可能でカスタマイズされていることを保証します。これにより、すべてのトレーニング資料でスケーラブルで一貫したブランド表現が可能になります。
HeyGenのビデオは既存のLMSプラットフォームと統合できますか？
はい、HeyGenで作成されたビデオは、さまざまなLMSプラットフォームにシームレスに統合するように設計されています。プラットフォームの強力なビデオ編集機能により、最適なフォーマットが可能になり、既存の学習インフラストラクチャ内でのスケーラビリティと簡単な展開が可能になります。
HeyGenのAI機能を使用してどのくらい早くトレーニングビデオを制作できますか？
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能により、トレーニングビデオの制作が劇的に加速されます。AIアバターと高度なAIナレーションを利用することで、書かれた資料を数分で魅力的な学習体験に変える高品質なビデオコンテンツを迅速に生成できます。