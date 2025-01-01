トレーニングリフレッシュビデオメーカー：AIでエンゲージメントを高める
リアルなAIアバターを活用して動的なレッスンを提供し、トレーニングコンテンツを迅速に更新し、従業員のエンゲージメントを維持します。
新しい技術職の採用者向けに、複雑な内部システムアーキテクチャを説明する包括的な2分間のオンボーディングビデオを開発してください。視覚スタイルは魅力的で、アニメーション化された図やスムーズなトランジションを使用し、AIアバターが歓迎しつつも権威あるトーンで情報を提示します。すべての重要な用語は、アクセスしやすさと知識の保持のために明確な画面上のテキストで強調され、HeyGenのAIアバターを活用して一貫性のある魅力的な説明を提供します。
全スタッフ向けに、データセキュリティに関する最近のポリシー変更を概説する90秒のコンプライアンス研修リフレッシュビデオを制作してください。視覚的アプローチはクリーンで安心感を与えるものであり、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、専門用語を使わずに重要な情報を効果的に伝えます。音声は落ち着いて情報を提供し、新しいガイドラインを明確かつプロフェッショナルに案内し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ展開を実現します。
既存のチームメンバー向けに、特定のツールを使用した一般的なワークフローのベストプラクティスを示す45秒のダイナミックなチュートリアルビデオを設計してください。このビデオは非常に視覚的で、エネルギッシュなグラフィック要素と直接的な指導トーンを持ち、スクリプトからのテキストを使用して迅速に作成されます。この「ハウツー」ガイドは簡単に理解でき、日常業務の迅速な参照として役立ち、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用したビデオ作成の効率性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトを瞬時にプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換します。ユーザーは多様なAIアバターから選択し、自然な音声のAIボイスオーバーを生成でき、トレーニングビデオの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはトレーニングコンテンツをカスタマイズするためにどのような編集機能を提供しますか？
HeyGenは直感的なビデオエディターを提供し、さまざまなテンプレートやブランディングコントロールを使用してトレーニングコンテンツをカスタマイズできます。シーンに独自のメディアを簡単に組み込むことができ、ブランドのスタイルに完全に一致するビデオを作成できます。
HeyGenはクローズドキャプションの追加や既存の学習プラットフォームとの統合を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは字幕とクローズドキャプションを自動生成することで、アクセシブルなトレーニングビデオの作成を簡素化します。このプラットフォームは、制作したトレーニングビデオがさまざまな学習管理システムと互換性があり、従業員研修プログラムの配信を効率化します。
HeyGenを使用して既存のトレーニングリフレッシュビデオメーカーのコンテンツを更新するのは簡単ですか？
はい、HeyGenはトレーニングリフレッシュビデオメーカーのコンテンツを簡単に更新できるように設計されています。テキストスクリプトを編集するだけで、再撮影することなく迅速に改訂されたビデオセグメントを生成でき、継続的なコンテンツのメンテナンスが効率的かつスケーラブルになります。