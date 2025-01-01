研修リフレッシュビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを迅速に作成

スクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換して、すべての学習と開発のニーズに対して明確で魅力的なモジュールを効率的に提供します。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナル向けに、新製品の特徴に焦点を当てた30秒の明るくイラスト的なビデオを想像してください。エネルギッシュで親しみやすい会話調のナレーションを使用します。この迅速な製品教育ピースは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、AIによる簡潔なスクリプトを魅力的なビジュアルに変換して、主要な利点を強調します。
サンプルプロンプト2
従業員がコンプライアンス研修のリフレッシュを必要とするために設計された、明確なインフォグラフィックを満載した45秒のプロフェッショナルで権威あるビデオを制作してください。HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された落ち着いた情報提供の音声は、安心感のあるトーンで重要な更新を伝え、この研修リフレッシュビデオジェネレーターの体験をシームレスで効果的なものにします。
サンプルプロンプト3
インターフェース要素を紹介する90秒のクリーンで未来的なビデオを作成し、新しい研修コンテンツ作成ツールを探求する学習開発（L&D）マネージャーを特に対象とします。自信に満ちた専門的なナレーションと洗練されたバックグラウンドスコアは、HeyGenのテンプレートとシーンの効率性を示し、AIツールによるビデオ作成が複雑な制作をどのように簡素化するかを説明します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

研修リフレッシュビデオジェネレーターの使い方

AIを活用してコンテンツ作成と展開を効率化し、更新された魅力的な研修ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
研修スクリプトを作成
テキストを直接入力するか、AI駆動のスクリプト作成を使用して、研修リフレッシュビデオの包括的なスクリプトを迅速に生成します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートから選択して、研修コンテンツを視覚的に生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングと音声を適用
ブランドの色とロゴを適用して、企業の一貫したアイデンティティを維持しながらビデオをカスタマイズします。
4
Step 4
シームレスな配信のためにエクスポート
高品質の研修ビデオを生成し、配信または直接LMS統合の準備が整った状態で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な研修トピックを簡素化

AI駆動のビデオを使用して複雑なテーマを明確にし、さまざまな専門的な研修プログラムでの理解と効果を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして研修ビデオのクリエイティブコントロールを強化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して非常に魅力的なビデオを作成する力を提供します。これにより、研修コンテンツの作成において比類のないクリエイティブコントロールが可能となり、個別化された研修体験を実現します。

HeyGenは既存の研修資料を効率的にビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはスクリプトやテキストをプロフェッショナルな研修ビデオに変換するための高度なテキスト-to-ビデオ機能とAI駆動のテンプレートを使用して、研修コンテンツの作成を簡素化します。これにより、ビデオ制作のワークフローが大幅に効率化されます。

HeyGenは研修ビデオのブランディングとカスタマイズオプションをどのように提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色を含む特定のブランディングで研修ビデオを完全にカスタマイズすることを可能にし、すべてのコンテンツに一貫性を持たせます。また、AIボイスオーバーを使用してローカライズされた研修を行うことで、多様なオーディエンスにとってより関連性のあるコンテンツを提供します。

HeyGenはどのようにして学習者にとって研修ビデオをより魅力的にしますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターとして、リアルなAIアバターとダイナミックなビジュアルを学習と開発モジュールに組み込むことで、学習者を引きつけ、研修ビデオでの情報保持を向上させます。