Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITサポートスタッフやエンドユーザーに複雑なソフトウェア機能を効果的に案内するために、2分間の技術トレーニング説明ビデオを開発します。クリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、スクリプトナレーションからの正確なテキストをビデオに変換し、重要なポイントを字幕やキャプションで強調し、メディアライブラリやストックサポートから関連するビジュアルを統合します。
サンプルプロンプト2
L&Dチームが全従業員向けの新しい安全プロトコルを概説する際、60秒のコンプライアンス研修ビデオの制作が簡単になります。ビジュアルスタイルは権威あるが親しみやすいもので、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を通じて重要な情報を伝える自信に満ちたAIアバターを特徴とし、最大限のアクセシビリティのために重要な指示を字幕やキャプションで強調します。
サンプルプロンプト3
オペレーションチームとプロジェクトマネージャーは、新しいワークフロープロセスを文書化するために、45秒のダイナミックなオペレーショントレーニング概要ビデオを必要としています。このビデオは、モダンでプロセス指向のビジュアルスタイルで設計され、迅速な作成のために事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリやストックサポートから関連するビジュアルを組み込み、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて広範な互換性を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニング概要ビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI搭載「トレーニング概要ビデオメーカー」で複雑な情報を簡単に魅力的な「トレーニングビデオ」に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
詳細なスクリプトや重要なポイントなど、トレーニング資料を入力することから始めます。「AIスクリプトライター」機能を使用して、コンテンツを明確なナラティブに洗練し、「AIビデオジェネレーター」に備えます。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なリアルな「AIアバター」から選んで、メッセージを視覚的に伝えます。また、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、トレーニングの舞台を迅速に設定できます。
3
Step 3
メディアで強化
豊富な「ストックメディアライブラリ」からビジュアルを統合するか、自分のアセットをアップロードしてトレーニングコンテンツを充実させます。すべての学習者のアクセシビリティを向上させるために字幕やキャプションを追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
会社のロゴや色などの一貫した「ブランディングコントロール」を適用して「トレーニングビデオ」を完成させます。その後、プラットフォーム間でシームレスに配布できるように、洗練されたビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツの簡素化

明確で簡潔なトレーニング概要ビデオを作成し、複雑なテーマを簡素化し、学習者の理解と教育効果を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオの制作を効率化するAIビデオジェネレーターです。テキストスクリプトを動的なビジュアルコンテンツに変換し、AIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーを特徴とするため、多様な学習ニーズに対応した効率的なトレーニングビデオメーカーです。

HeyGenは社員のオンボーディング用の説明ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、明確なオンボーディングコンテンツやステップバイステップのユーザーガイドを作成するのに最適な説明ビデオメーカーとして機能します。カスタマイズ可能なテンプレートと直感的なインターフェースを使用して、社員研修用のプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは、会社のビジュアルアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーは豊富なストックメディアライブラリにアクセスし、さまざまな言語のテキスト読み上げを利用し、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することができ、高品質なトレーニング概要ビデオを確保します。

HeyGenはコンプライアンスおよび技術トレーニングコンテンツの制作に適していますか？

はい、HeyGenはコンプライアンス研修や技術トレーニングビデオの制作に非常に適しています。AIスクリプトライターとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、SOPやビデオドキュメンテーションのような重要なトピックに対して正確で明確なコンテンツを簡単に開発できます。