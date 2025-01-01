トレーニングモジュールビデオメーカー: 簡単に魅力的なコースを作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルで魅力的なオンライントレーニングビデオを作成し、トレーニング時間を短縮し、コストを削減します。

新入社員向けに設計された60秒のトレーニングモジュールビデオを想像してください。プロフェッショナルでモダンなビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを備えたこの魅力的なトレーニングビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して複雑な情報を明確かつ簡潔に提示し、理解を大幅に向上させることができます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内の営業チームを対象とした45秒の指導ビデオを開発し、新しい製品機能を情報豊かで簡潔なビジュアルスタイルで示します。このトレーニングビデオは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから簡単に作成され、すべての詳細が理解されるように明確な字幕を含めるべきです。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けの30秒のオンライントレーニングビデオを制作し、重要なソフトウェアをマスターするための迅速でダイナミックで視覚的に魅力的なアプローチを強調します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、このビデオは迅速で効果的な学習体験を提供し、トレーニング時間を効果的に短縮します。
サンプルプロンプト3
HRマネージャー向けに特別に設計された90秒の従業員オンボーディングビデオを作成し、新入社員に会社文化を紹介します。親しみやすいAIアバターを使用した歓迎的で指導的なビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な物語を豊かにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングモジュールビデオメーカーの使い方

AI駆動ツールでプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成。スクリプトから共有可能なモジュールへのコンテンツ作成を効率化します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
多様なライブラリからプロフェッショナルなトレーニングビデオテンプレートを選択するか、カスタムプロジェクトのためにゼロから始めます。
2
Step 2
コンテンツを追加
AIアバターを利用してスクリプトを伝え、オンライントレーニングビデオのエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
字幕を適用
トレーニングビデオに簡単に字幕を追加して、すべての視聴者にとってのアクセシビリティを確保し、明確さと理解を向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロフェッショナルなトレーニングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、従業員のオンボーディングや製品デモに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントを向上

ダイナミックなAI駆動トレーニングビデオを通じて学習者のエンゲージメントを高め、知識の定着を改善します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効率的にトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームは、スクリプトをプロフェッショナルなオンライントレーニングビデオに変換することで、トレーニングモジュールビデオメーカーの制作時間と労力を大幅に削減し、魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成できます。

HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを開発するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバター、リアルな音声生成、ダイナミックなテンプレートを使用してトレーニングコンテンツを強化し、ハウツービデオや説明ビデオを学習者にとって非常に魅力的で効果的なものにします。

HeyGenはオンライントレーニングビデオのアクセシビリティニーズをサポートできますか？

はい、HeyGenは自動字幕とカスタマイズ可能なブランディングコントロールを提供し、すべての視聴者にとって複雑な情報をより理解しやすくすることで、オンライントレーニングビデオをプロフェッショナルでアクセスしやすいものにします。

HeyGenはトレーニングビデオの作成を簡素化するためのテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは多様なトレーニングビデオテンプレートとシーンを提供し、従業員のオンボーディングから製品デモまで、さまざまな目的のプロフェッショナルなトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。