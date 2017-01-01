トレーニングモジュールジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
当社のAIコースクリエーターでトレーニングを変革し、eラーニングを魅力的かつ効率的にします。テンプレートとシーンを使用して数分でコースを構築します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーとHR部門向けに、当社のAI駆動プラットフォームが魅力的でインタラクティブなコンテンツを作成する力を示す90秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、励みになるもので、多様なAIアバターが画面上の要素と対話し、メディアライブラリ/ストックサポートからのインスパイアリングな背景音楽とビジュアルで補完されます。複雑なトピックを消化しやすい学習体験に変えるシンプルさに焦点を当てます。
コンテンツクリエイターと教育者向けに、当社のコースビルダーの非常にユーザーフレンドリーなインターフェースを強調する1分間の魅力的なチュートリアルビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、クイックカットと画面上のテキストアニメーションを使用して主要な機能を強調します。スクリプトからのビデオへの陽気で熱意あるナレーションが、さまざまなテンプレートとシーンを使用した迅速な作成プロセスを視聴者に案内し、プロフェッショナルなコースがどれほど簡単に開発できるかを明確にします。
コンプライアンス担当者と企業のトレーニング部門を対象にした2分間の情報ビデオを設計し、当社のプラットフォームがコンプライアンス研修をどのように簡素化し、洞察に満ちた分析を提供するかを説明します。ビジュアルスタイルは真剣でありながらアクセスしやすく、プロフェッショナルなインフォグラフィックと実際のシナリオを使用します。落ち着いた明確なナレーションと正確な字幕/キャプションが、学習者の進捗を追跡する重要性と、さまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートによって提供される柔軟性を詳細に説明し、すべての技術要件が満たされることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI駆動のトレーニングモジュールの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは直感的なAIコースクリエーターとして機能し、ユーザーが高品質なビデオベースのトレーニングモジュールを迅速に生成できるようにします。AI駆動のプラットフォームは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換するプロセスを簡素化し、AIアバターとナレーション生成を使用して、すべてのコースビルダーにとって使いやすいインターフェースを提供します。
HeyGenで生成されたビデオトレーニングコースは既存のLMSプラットフォームに統合できますか？
はい、HeyGenはさまざまな学習管理システム（LMS）にシームレスにエクスポートして統合できるトレーニングコースの作成をサポートしています。HeyGenは強力なビデオ生成に焦点を当てていますが、生成されたビデオはSCORM準拠のプラットフォーム内での展開に対応しており、eラーニングの取り組みの幅広いアクセス性を確保します。
HeyGenで作成されたeラーニングコンテンツにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやロゴや色の強力なブランディングコントロールを含む、eラーニングコンテンツの広範なカスタマイズを提供します。これにより、組織はすべてのトレーニングモジュールでブランドの一貫性を維持し、オンボーディングやコンプライアンス研修のプロフェッショナルな外観を向上させることができます。
効率的なトレーニングビデオ制作のためのHeyGenのコア機能は何ですか？
HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を通じてビデオ作成を簡素化し、スクリプトからプロフェッショナルなトレーニングビデオを瞬時に生成できます。字幕、キャプション、使いやすいインターフェースなどの機能を備えており、あらゆるトレーニングニーズに対する魅力的なビデオコンテンツの制作を大幅に加速します。