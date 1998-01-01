Create Engaging Training Videos with Ease
AIアバターの力を解き放ち、トレーニングビデオの制作を強化し、指導ビデオをよりインタラクティブで魅力的なものにしましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブな専門家や教育者を対象にしたこの90秒のビデオは、アニメーションビデオとスクリーンキャストの世界に深く潜り込みます。HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能を使って、あなたのアイデアを鮮やかなビデオチュートリアルに変える方法を発見してください。このビデオは、アニメーションシーンとリアルタイムのスクリーンキャストを融合させ、視覚的に豊かで情報満載の体験を視聴者に提供します。
この45秒のビデオは、ビデオチュートリアルを向上させたいリモートトレーナーやオンライン教育者に最適です。HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを活用して、高品質のビジュアルとサウンドでコンテンツを豊かにする方法を学びましょう。ビデオでは、字幕とキャプションのシームレスな統合が示され、あらゆる学習者がアクセスしやすく、魅力的な教育ビデオを保証します。
教材設計者やコンテンツクリエーターを対象にしたこの2分間のビデオは、トレーニングビデオ制作のプロセスを詳しく解説しています。HeyGenのアスペクト比のリサイズ機能とエクスポート機能を使用すれば、どんなプラットフォームやデバイスにも合わせたビデオを作成することができます。ビデオには、プレゼンターのビデオとボイスオーバーのナレーションが組み合わされ、プロフェッショナルなトレーニング教材を制作するための包括的なガイドを提供します。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが作業中
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、エンゲージメントと記憶保持を高めるツールを提供することで、トレーニングビデオの作成を革新しており、影響力のある教育ビデオやチュートリアルを作りやすくしています。
AIを活用してトレーニングの参加率と維持率を向上させる.
Leverage AI to create captivating training videos that enhance learner engagement and improve retention rates.
より多くのコースを作成し、世界中のより多くの学習者にリーチしましょう.
Expand your educational reach by producing high-quality training videos that can be accessed by learners globally.
よくある質問
HeyGenがトレーニングビデオ作成をどのように支援できますか？
HeyGenはAIアバターやテキストからビデオへの機能を使って、トレーニングビデオの作成を簡単にし、効率的に魅力的な教育ビデオを制作することを可能にします。
HeyGenがビデオチュートリアルに提供する機能は何ですか？
HeyGenは、ビデオチュートリアル用の機能を幅広く提供しており、ボイスオーバー生成、字幕、カスタマイズ可能なテンプレートを使用してコンテンツを強化できます。
HeyGenでアニメーションビデオを作成することは可能ですか？
はい、HeyGenはメディアライブラリとストックサポートを利用してアニメーションビデオの作成をサポートしており、プロジェクトにダイナミックな要素を簡単に追加できます。
プレゼンタービデオにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
HeyGenは、ブランディングコントロールとアスペクト比のリサイズ機能により、ビデオがブランドのアイデンティティに合致することを保証するため、プレゼンタービデオに最適です。