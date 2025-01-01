トレーニングレッスンビデオメーカー：学習開発を簡素化
レッスンを魅力的なトレーニングビデオに変換します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコースクリエイター向けに、新しいソフトウェア機能を紹介する60秒のチュートリアルビデオを開発してください。クリーンでモダンな美学を採用し、情報豊富なオンスクリーンテキストと正確なナレーションを使用します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、シームレスなナレーションを提供し、字幕/キャプションを含めて学習のアクセシビリティを向上させ、理想的なトレーニングレッスンビデオメーカーにします。
新しいアプリを立ち上げるマーケティングチーム向けに、ダイナミックな30秒の製品ドキュメンテーションビデオを作成してください。視覚的に豊かでエネルギッシュなスタイルと、アップビートなバックグラウンドミュージックとクリアなナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを組み込み、生成AIプラットフォームから複数のプラットフォームで魅力的なビデオドキュメンテーションを迅速に作成します。
企業トレーナー向けに、構造化された90秒の標準作業手順（SOP）ビデオを設計してください。落ち着いた権威あるAIボイスとシンプルで効果的なビジュアルを使用して、従業員に複雑な新しいワークフローを案内します。このプロジェクトは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して詳細な指示を提供し、AIアバターを統合してステップバイステップのガイダンスを提示し、包括的なトレーニングビデオが簡単に理解されるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングレッスンビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、生成AIプラットフォームを活用してトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。ユーザーはスクリプトを動的なビデオコンテンツに変換し、AIアバターと使いやすいドラッグ＆ドロップのビデオビルダーを使用して、直感的なトレーニングレッスンビデオメーカーとして魅力的な教育素材を作成できます。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオのための高度な機能を提供していますか？
はい、HeyGenは多言語のAI生成ボイスオーバーや自動クローズドキャプションなどの強力な機能を提供し、トレーニングビデオをアクセスしやすく洗練されたものにします。また、プレゼンタービデオスタイルを組み込んだり、ブランドコントロールをカスタマイズして、ブランドに合ったプロフェッショナルなタッチを加えることができます。
HeyGenが効果的なトレーニングビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenは、複雑なビデオ制作タスクを簡素化する直感的なトレーニングビデオエディターです。その包括的なプラットフォームにより、ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じて、ビデオドキュメンテーション、オンボーディングビデオ、SOPを迅速に開発でき、広範な編集スキルを必要としません。
HeyGenをさまざまな種類のチュートリアルビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは多様なチュートリアルビデオ、製品デモやハウツーガイドの作成に最適な多用途プラットフォームです。内部または外部で使用するための魅力的なコンテンツを簡単に開発し、YouTubeなどのプラットフォームに合わせたさまざまなアスペクト比でエクスポートできます。