ダイナミックな学習のためのAIトレーニングレッスンビデオジェネレーター

複雑なトピックを魅力的なトレーニングビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用して学習をより迅速かつ効果的にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェアユーザーを対象にした45秒の説明ビデオを作成し、新機能をデモンストレーションしてください。ビジュアルスタイルはモダンで、複雑なステップを簡素化するためにリッチなアニメーショングラフィックスを使用し、明るいバックグラウンドトラックと同期された字幕で明確さを保ちます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、コンテンツをダイナミックな教育ビデオメーカーのプレゼンテーションに変換してください。
サンプルプロンプト2
既存の顧客向けに、特定の製品アップデートを強調した30秒のダイナミックなミニレッスンを制作してください。活気に満ちた、テンポの速いビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用します。ナラティブは簡潔でインパクトのあるものであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してテキストを迅速にビデオに変換し、製品アップデートのための効果的なトレーニングレッスンビデオジェネレーターにします。
サンプルプロンプト3
HR部門と全社員向けに、75秒のビデオを作成し、新しいコンプライアンス規制について更新してください。このビデオは、権威あるが親しみやすいトーンで、明確でプロフェッショナルなナレーションと重要な情報を簡潔なテキストオーバーレイで提示する必要があります。HeyGenのナレーション生成機能を活用して、学習管理システム（LMS）トレーニングビデオ内で一貫したメッセージングを確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングレッスンビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとインテリジェントなツールを使用して、テキストを魅力的なビジュアルレッスンに変換し、明確で魅力的な教育トレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
トレーニングトピックに最適なデザイン済みのテンプレートとシーンの豊富なライブラリから選択するか、完全なクリエイティブコントロールのために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
スクリプトを入力する
トレーニングマテリアルのスクリプトをエディターに貼り付けます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する技術が、あなたの言葉を瞬時にダイナミックなビデオタイムラインに変換します。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズする
会社のロゴ、特定の色、カスタムフォントを適用して、組織のアイデンティティに合わせたプロフェッショナルなビデオを作成します。
4
Step 4
ビデオを生成する
レッスンが完了したら、プレビューして生成プロセスを開始します。当社のプラットフォームは、あらゆるプラットフォームへのアスペクト比のリサイズとエクスポートに対応した高品質なビデオをレンダリングします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

専門的なトレーニングを効率化

医療や技術的なトピックなどの複雑な主題を明確にし、AIを活用したビデオで教育環境での理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオのクリエイティブ制作をどのように向上させますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター機能を使用してトレーニングビデオ制作を向上させます。カスタマイズ可能なAIアバター、豊富なクリエイティブアセットのライブラリ、リッチなアニメーショングラフィックスのオプションを備え、視聴者を魅了する教育ビデオをデザインできます。HeyGenは、明確でインパクトのあるコンテンツを簡単に作成できるようにします。

HeyGenが効果的なトレーニングレッスンビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、強力なテキストからビデオへのジェネレーターと高品質なAI音声ジェネレーターを組み合わせた効果的なトレーニングレッスンビデオジェネレーターです。これにより、スクリプトをプロフェッショナルな説明ビデオに迅速に変換でき、使いやすいプラットフォーム内で包括的なトレーニングコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenは私のトレーニングスクリプトをAIアバターを使って魅力的なビデオコンテンツに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは、トレーニングスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換することに優れています。当社のプラットフォームは、先進的なAIアバターと洗練されたナレーションシステムを利用して、テキストを話す頭として生き生きとさせ、明確で魅力的な教育ビデオを簡単に作成します。これにより、トレーニングビデオ制作プロセスが効率化されます。

HeyGenは教育ビデオを迅速に作成するためのテンプレートとカスタマイズを提供していますか？

はい、HeyGenは、教育ビデオメーカーのプロセスを加速するための豊富なプリメイドテンプレートと強力なカスタマイズオプションを提供しています。ブランドの一貫性を確保するために、ブランドカラー、ロゴ、好みのフォントを使用してビデオを簡単にカスタマイズできます。これにより、高品質なコンテンツを迅速に作成できます。