簡単なトレーニングビデオメーカー: オンラインコースを強化

プロフェッショナルなトレーニングとイントロビデオを簡単に作成。使いやすいプラットフォームで、強力なボイスオーバー生成を通じて知識共有を簡素化します。

若いテクノロジー愛好家をターゲットにした新しいテックレビュー チャンネルのために、活気に満ちた30秒のYouTubeイントロメーカー動画を作成することを想像してください。このイントロは、グリッチ効果とエレクトロニックなサウンドトラックを備えた現代的でテンポの速いビジュアルスタイルを要求し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、ダイナミックな製品紹介と強力な行動喚起を見事に実現し、魅力的なコンテンツの舞台を完璧に整えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナルを新しいソフトウェア機能にスムーズにオンボードするために、45秒の簡潔なマイクロトレーニングビデオが必要です。ビデオは、正確なアニメーションと親しみやすい声のナレーションを特徴とするクリーンなインフォグラフィックスタイルのビジュアル美学を採用し、HeyGenのAIアバターが新機能を案内し、字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアを閲覧する潜在的な顧客のために、即座に注意を引くためのクイックイントロビデオとして設計されたインパクトのある15秒のティーザーを開発してください。このエネルギッシュなクリップは、鮮やかな色と急速なカットを備えた大胆なビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して素晴らしいビジュアルを提供し、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットするアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、印象的なロゴの公開で締めくくります。
サンプルプロンプト3
新しいポッドキャストシリーズを引き立て、知的で魅力的なコンテンツを求めるオーディエンスを魅了するには、20秒のビデオイントロメーカーセグメントをどのように活用できますか？抽象的なアニメーション、微妙なサウンドスケープ、HeyGenによるプロフェッショナルなボイスオーバー生成を備えた洗練された雰囲気のビジュアルとオーディオスタイルをデザインすることで、真剣でありながら招待的なトーンを確立し、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に構成されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングイントロビデオメーカーの使い方

魅力的なトレーニングとイントロビデオを簡単に作成。強力なAIツールとテンプレートを活用して、知識を共有し、注意を引きつけます。

1
Step 1
テンプレートを選択またはスクリプトから開始
多様な「トレーニングビデオテンプレート」から選択するか、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してスクリプトを直接ビデオに変換することで、トレーニングイントロビデオプロジェクトを開始します。これにより、迅速かつ効率的な基盤が提供されます。
2
Step 2
音声とビジュアルを追加
「ボイスオーバー」ナレーションを組み込み、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用してビジュアルを統合することで、ビデオをパーソナライズします。特定のメッセージに合わせて各シーンを調整します。
3
Step 3
ブランディングを適用して強化
プロフェッショナルな仕上げでイントロを高めます。HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を利用して一貫性を保ち、「AIアバター」などのダイナミックな要素を組み込んで魅力的なプレゼンテーションを行います。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
トレーニングイントロビデオが完成したら、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまな形式でビデオを生成します。「YouTubeのオーディエンスを拡大」したり、ソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有したりできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なイントロビデオを制作

.

YouTubeやソーシャルメディア向けに魅力的なイントロビデオを迅速に生成し、注意を引きつけ、トレーニングコンテンツの舞台を整えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なイントロビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なビデオイントロメーカーで、AIアバターとドラッグアンドドロップエディターを使用してプロフェッショナルなイントロビデオを簡単に作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ロゴの公開などの要素を組み込んでYouTubeのオーディエンスを拡大できます。

HeyGenは知識共有のための効果的なトレーニングビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的なトレーニングビデオメーカーで、トレーニングビデオを簡単に作成するのに役立ちます。AIを活用したボイスオーバー生成、画面録画、さまざまなトレーニングビデオテンプレートを活用して、効率的かつプロフェッショナルに知識を共有できます。

HeyGenでビデオのブランディングをカスタマイズするためのオプションは何ですか？

HeyGenは、イントロビデオやトレーニングコンテンツを効果的にブランディングするための広範なカスタマイズツールを提供します。専用のブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴや色を簡単に適用し、ソーシャルメディアやYouTubeでの存在感を一貫してプロフェッショナルに保ちます。

YouTubeイントロメーカーコンテンツの開発にHeyGenを選ぶ理由は？

HeyGenは究極のYouTubeイントロメーカーで、魅力的なオープニングを作成するための専門的なイントロテンプレートとAI機能を提供します。使いやすいインターフェースにより、チャンネルの魅力を高める高品質のイントロビデオを迅速に制作できます。