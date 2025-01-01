即時スキル移転のためのトレーニングガイドビデオジェネレーター
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオやステップバイステップのユーザーガイドを簡単に作成できます。
技術トレーニングのための60秒の魅力的なチュートリアルを開発し、ユーザーが複雑なソフトウェアのセットアップを簡単に行えるようにガイドします。ビジュアルスタイルはクリーンで、画面録画とシンプルなテキストオーバーレイを組み合わせ、音声は正確で段階的な指示を提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して正確性を確保し、自動字幕を生成して、多様な視聴者に明確なユーザーガイドを提供します。
全社員向けに設計された30秒のインパクトのあるコンプライアンス研修ビデオを制作し、重要な規制を強調します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからの事前に構築されたテンプレートとシーンを使用して、明確で簡潔なプレゼンテーションを確保し、直接的で権威あるビジュアルスタイルを採用します。ナレーションは真剣でありながら理解しやすく、重要なビデオドキュメントを容易に消化できる形式で提供します。
新製品の主要な利点を強調することを目的とした、潜在顧客をターゲットにした45秒のダイナミックなセールスイネーブルメントビデオを想像してください。このビデオは、現代的で説得力のあるビジュアルアプローチを要求し、エネルギッシュなAIアバターを使用して熱意を伝えます。最終出力は、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化され、あらゆるチュートリアルビデオライブラリに多用途に追加できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは生成AIプラットフォームを活用して、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換し、複雑なビデオドキュメントを簡単にします。私たちのプラットフォームは、AIアバターとAIナレーションを使用して、ステップバイステップのユーザーガイドやチュートリアルを迅速に作成することを可能にします。
HeyGenはL&Dチームによる従業員のオンボーディングに使用できますか？
もちろんです。HeyGenはL&Dチームにとって理想的なAIビデオジェネレーターであり、包括的な従業員オンボーディングおよびコンプライアンス研修コンテンツを作成することができます。簡単に強力なチュートリアルビデオライブラリを開発し、組織全体で一貫した効果的な知識共有を確保できます。
HeyGenは技術トレーニングとセールスイネーブルメントにどのように効果的ですか？
HeyGenは、AIアバター、テキスト・トゥ・ビデオ機能、カスタマイズ可能なテンプレートを備えており、インパクトのある技術トレーニングやセールスイネーブルメントビデオを作成するのに最適です。字幕やブランディングコントロールを簡単に追加して、組織の特定の要件に合わせることができます。
HeyGenはステップバイステップのユーザーガイドを効率的に作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、直感的なエディターとスマートな共有機能を通じて、詳細なステップバイステップのユーザーガイドやビデオドキュメントの生成プロセスを簡素化します。AIナレーションと画面録画の追加機能により、教育をより効率的にし、チームを効果的に整合させることができます。