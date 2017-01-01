トレーニング用説明ビデオを作成する
社内コミュニケーションとeラーニングを効率化し、魅力的なアニメーションビデオを作成します。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して迅速な結果を得ましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
潜在的なB2Bクライアント向けに技術製品の利点を紹介する45秒の説明ビデオを開発します。現代的なアニメーションビジュアルスタイルを目指し、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なグラフィックを組み込み、ダイナミックな声のナレーションでバックアップします。説明ビデオメーカーが複雑な概念を簡単にし、HeyGenの使いやすいインターフェースを通じて効果的に提示する方法を強調することが目標です。
初めてのユーザー向けに、複雑な技術ツールの初期設定を案内する90秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルの美学は親しみやすく直接的で、明確な画面録画とAIアバターを使用して各ステップを示し、自動字幕/キャプションで強化します。プロセスを解明し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ作成機能を活用して、ユーザーが説明ビデオを簡単に作成できる方法を示すことが目的です。
既存製品への重要な新技術アップデートを発表する30秒のマーケティングビデオを作成し、技術に精通した顧客層をターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されてダイナミックで、アップデートの主要な利点を迅速に紹介し、エネルギッシュな声のナレーションを伴います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、アップデートの価値を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用したビデオ作成を支援しますか？
HeyGenは高度なテキスト・トゥ・ビデオ作成エンジンを通じて、プロフェッショナルな説明ビデオの作成を簡素化します。ユーザーはスクリプトを生成し、リアルなAI音声ナレーションで高品質なアニメーションビデオを手軽に制作できます。
HeyGenのビデオエディターはすべてのスキルレベルに対応していますか？
もちろんです。HeyGenはドラッグ＆ドロップインターフェースを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、誰でもビデオ編集を簡単に行えます。豊富なビジュアルライブラリとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供し、クリエイティブなプロセスを効率化します。
HeyGenはビデオプロジェクトのセキュリティ対策をどのように行っていますか？
HeyGenはエンタープライズグレードのセキュリティプロトコルでデータの整合性を優先し、マーケティングや社内コミュニケーションのビデオプロジェクトを保護します。このセキュリティへの取り組みは、すべてのユーザーに安心感を提供します。
HeyGenは包括的なトレーニングビデオの作成に使用できますか？
はい、HeyGenはeラーニングや社内コミュニケーションに最適な説明ビデオメーカーであり、魅力的なトレーニングビデオの作成を可能にします。その機能は詳細なテキスト・トゥ・ビデオ作成とカスタマイズ可能なシーンをサポートし、教育コンテンツに最適です。