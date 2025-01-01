顧客教育のためのトレーニングデモビデオメーカー
複雑なトレーニングスクリプトを直感的なテキストからビデオへのクリエイターで魅力的なビデオデモに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なB2Bクライアントをターゲットにした45秒の製品デモビデオを作成し、革新的なソリューションを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックとHeyGenによって駆動されるエネルギッシュなAIアバタープレゼンターを特徴とし、AIビデオ作成プロセスをマーケティングチームにとってシームレスで魅力的なものにします。
既存の顧客が高度なプラットフォーム機能を学ぶための75秒のチュートリアルビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確さを優先し、落ち着いた説明的なトーンとHeyGenによって生成された正確な字幕を使用して、すべてのステップが簡単に理解できるようにします。
新しい業務プロセスを迅速に把握するための30秒の指示ビデオを内部チーム向けに生成し、ドキュメント目的の効率的なデモビデオメーカーとして機能します。ビジュアルスタイルはインパクトがあり直接的であり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して情報を迅速に伝え、情報豊富なボイスオーバーを使用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングデモビデオと製品ウォークスルーの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ作成を活用して、プロフェッショナルなトレーニングデモビデオと包括的な製品ウォークスルーの作成プロセスを簡素化します。AIアバターを使用してテキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、統合されたブランドキットで一貫した顧客教育とオンボーディングを実現します。
HeyGenは製品デモビデオの品質とグローバルなリーチを向上させるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIボイスオーバーやアクセシビリティのための自動字幕生成など、製品デモビデオを向上させるための強力な機能を提供します。さらに、HeyGenは翻訳機能をサポートしており、グローバルなオーディエンスにリーチし、ドキュメントを簡単に強化することができます。
HeyGenは魅力的なハウツービデオやチュートリアルビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは理想的なハウツービデオメーカーであり、テキストからビデオへのスクリプトからプロフェッショナルなチュートリアルビデオを迅速に作成できます。指示ビデオが完成したら、MP4として簡単にエクスポートでき、どのプラットフォームでも準備が整います。
AI生成された製品ウォークスルーとオンボーディングコンテンツ全体でブランドの一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenを使用すると、統合されたブランドキットを活用して、すべての製品ウォークスルーとオンボーディングビデオで揺るぎないブランドの一貫性を維持できます。この強力な機能により、ロゴ、色、フォントをすべてのAIビデオ作成にシームレスに適用し、顧客教育資料全体でブランドアイデンティティを強化します。