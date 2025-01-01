顧客教育のためのトレーニングデモビデオメーカー

複雑なトレーニングスクリプトを直感的なテキストからビデオへのクリエイターで魅力的なビデオデモに変換します。

新しいソフトウェアユーザー向けに設計された60秒のハウツービデオを想像してください。これは簡潔なトレーニングデモビデオメーカーとして機能します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、視聴者をステップバイステップで導き、HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能を活用して複雑な機能をシンプルに説明します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なB2Bクライアントをターゲットにした45秒の製品デモビデオを作成し、革新的なソリューションを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックとHeyGenによって駆動されるエネルギッシュなAIアバタープレゼンターを特徴とし、AIビデオ作成プロセスをマーケティングチームにとってシームレスで魅力的なものにします。
サンプルプロンプト2
既存の顧客が高度なプラットフォーム機能を学ぶための75秒のチュートリアルビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確さを優先し、落ち着いた説明的なトーンとHeyGenによって生成された正確な字幕を使用して、すべてのステップが簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
新しい業務プロセスを迅速に把握するための30秒の指示ビデオを内部チーム向けに生成し、ドキュメント目的の効率的なデモビデオメーカーとして機能します。ビジュアルスタイルはインパクトがあり直接的であり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して情報を迅速に伝え、情報豊富なボイスオーバーを使用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングデモビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルな明確さで視聴者に情報を提供し教育するために、数分で魅力的なトレーニングおよび製品デモビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
トレーニングコンテンツをアウトライン化するか、既存のスクリプトを貼り付けることから始めます。「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を使用して、初期ビデオを即座に生成し、AIビデオ作成プロセスを開始します。
2
Step 2
プレゼンターを選択する
製品ウォークスルーを魅力的な画面上の存在感で強化します。多様な「AIアバター」から選択してメッセージを伝え、視聴者にとってよりダイナミックで親しみやすいチュートリアルビデオを作成します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用する
デモが会社の美学に一致するようにします。「ブランディングコントロール」を使用してロゴ、色、フォントを組み込み、一貫性のあるプロフェッショナルなブランドキット体験を作成します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
トレーニングデモが完成したら、希望の形式（「MP4」など）で簡単にエクスポートし、配布の準備を整えます。これにより、貴重な顧客教育コンテンツがプラットフォーム全体で簡単にアクセス可能で共有可能になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を簡素化する

.

複雑な製品デモとドキュメントを簡素化し、ユーザーの理解と教育的影響を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニングデモビデオと製品ウォークスルーの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ作成を活用して、プロフェッショナルなトレーニングデモビデオと包括的な製品ウォークスルーの作成プロセスを簡素化します。AIアバターを使用してテキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、統合されたブランドキットで一貫した顧客教育とオンボーディングを実現します。

HeyGenは製品デモビデオの品質とグローバルなリーチを向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIボイスオーバーやアクセシビリティのための自動字幕生成など、製品デモビデオを向上させるための強力な機能を提供します。さらに、HeyGenは翻訳機能をサポートしており、グローバルなオーディエンスにリーチし、ドキュメントを簡単に強化することができます。

HeyGenは魅力的なハウツービデオやチュートリアルビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは理想的なハウツービデオメーカーであり、テキストからビデオへのスクリプトからプロフェッショナルなチュートリアルビデオを迅速に作成できます。指示ビデオが完成したら、MP4として簡単にエクスポートでき、どのプラットフォームでも準備が整います。

AI生成された製品ウォークスルーとオンボーディングコンテンツ全体でブランドの一貫性をどのように確保できますか？

HeyGenを使用すると、統合されたブランドキットを活用して、すべての製品ウォークスルーとオンボーディングビデオで揺るぎないブランドの一貫性を維持できます。この強力な機能により、ロゴ、色、フォントをすべてのAIビデオ作成にシームレスに適用し、顧客教育資料全体でブランドアイデンティティを強化します。