トレーニングカリキュラムビデオジェネレーターで魅力的な学習を解放

コース作成を効率化。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの変換で、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに瞬時に変換します。

新入社員向けに、L&Dチームを対象とした45秒のダイナミックなオンボーディングビデオを作成し、会社の主要な価値観をプロフェッショナルかつフレンドリーなビジュアルスタイルで紹介します。AIアバターを活用して情報を明確に伝え、スムーズなボイスオーバー生成を補完します。このビデオは「トレーニングビデオ」の力を活用し、強い第一印象を与えるべきです。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のユーザーと技術サポートスタッフを対象にした60秒の「ステップバイステップユーザーガイド」ビデオを制作し、新しい製品機能を現代的で明確かつ魅力的なビジュアルでデモンストレーションします。スクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用してナarrativeを作成し、正確な指示を確保し、アクセシビリティを向上させるために字幕/キャプションを追加し、全体的な「ビデオドキュメンテーション」を強化します。
サンプルプロンプト2
新しい「トレーニングカリキュラムビデオジェネレーター」を潜在的なクライアントとマーケティングチームに紹介するための30秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、活気に満ちたダイナミックなビジュアルとオーディオスタイルを採用します。テンプレートとシーンの多様な選択肢から選び、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込んで、その効率性を「AIビデオジェネレーター」として強調します。
サンプルプロンプト3
従業員と学習開発マネージャーのための45秒の協力的な内部コミュニケーションビデオを設計し、継続的な「学習と開発」の文化を育むために、励みとなる多用途なビジュアルスタイルを採用します。AIアバターを活用して重要なメッセージを伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、「AIコースクリエーター」としての可能性を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングカリキュラムビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して学習と開発チームのためにコンテンツ作成を効率化し、トレーニング資料をプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
教育コンテンツを直接入力するか、既存のトレーニングスクリプトを貼り付けて開始します。私たちのAIビデオジェネレーターは、このスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を使用して、正確で一貫したナレーションを確保しながら制作プロセスを推進します。
2
Step 2
AIアバタープレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリから画面上のプレゼンターとして選択します。これらのリアルなデジタルプレゼンターは、学習者を引き付け、トレーニングメッセージを効果的に伝えるのに役立ちます。
3
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加
関連するビジュアル、背景音楽、プロフェッショナルなナレーションを組み込んでビデオを強化します。私たちのボイスオーバー生成機能を利用して、スクリプトに自然な音声を作成し、ビジュアルコンテンツを補完します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
完成したトレーニングカリキュラムビデオをレビューし、ビジュアルやタイミングに最終調整を加えます。完璧に仕上げたら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して高品質なビデオを簡単にエクスポートし、シームレスな配信とインパクトのあるビデオドキュメンテーションを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な主題を簡素化

.

技術的なチュートリアルのような複雑なトピックを、明確で理解しやすいビデオドキュメンテーションに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターおよびトレーニングカリキュラムビデオジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的なトレーニングビデオに変換します。リアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーを活用して、高品質なビデオドキュメンテーションの制作を複雑な編集スキルなしで効率化します。

HeyGenはL&Dチームの学習と開発の取り組みに利用できますか？

もちろんです。HeyGenはL&Dチームにとって理想的なAIコースクリエーターであり、強力なコースオーサリングツールです。彼らが高品質なトレーニングビデオやステップバイステップユーザーガイドを効率的に制作し、学習と開発プログラムをプロフェッショナルなコンテンツで大幅に強化することを可能にします。

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオコンテンツのためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは多用途な生成AIプラットフォームとして、カスタマイズ可能なAIアバターやプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの幅広い選択肢を提供します。これらのツールは、強力なブランディングコントロールと組み合わせて、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティとクリエイティブビジョンに完全に一致することを保証します。

HeyGenはビデオドキュメンテーションにおいて高品質でアクセス可能なコミュニケーションをどのように保証しますか？

HeyGenはスクリプトから直接高品質なAIボイスオーバーを提供し、明確で魅力的なオーディオを保証します。テキストからビデオへの機能には、正確な字幕/キャプションを自動的に追加することも含まれており、ビデオドキュメンテーションをより広い視聴者にとってアクセスしやすく理解しやすくします。