トレーニングカリキュラムビデオジェネレーターで魅力的な学習を解放
コース作成を効率化。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの変換で、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに瞬時に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーと技術サポートスタッフを対象にした60秒の「ステップバイステップユーザーガイド」ビデオを制作し、新しい製品機能を現代的で明確かつ魅力的なビジュアルでデモンストレーションします。スクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用してナarrativeを作成し、正確な指示を確保し、アクセシビリティを向上させるために字幕/キャプションを追加し、全体的な「ビデオドキュメンテーション」を強化します。
新しい「トレーニングカリキュラムビデオジェネレーター」を潜在的なクライアントとマーケティングチームに紹介するための30秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、活気に満ちたダイナミックなビジュアルとオーディオスタイルを採用します。テンプレートとシーンの多様な選択肢から選び、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込んで、その効率性を「AIビデオジェネレーター」として強調します。
従業員と学習開発マネージャーのための45秒の協力的な内部コミュニケーションビデオを設計し、継続的な「学習と開発」の文化を育むために、励みとなる多用途なビジュアルスタイルを採用します。AIアバターを活用して重要なメッセージを伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、「AIコースクリエーター」としての可能性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターおよびトレーニングカリキュラムビデオジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的なトレーニングビデオに変換します。リアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーを活用して、高品質なビデオドキュメンテーションの制作を複雑な編集スキルなしで効率化します。
HeyGenはL&Dチームの学習と開発の取り組みに利用できますか？
もちろんです。HeyGenはL&Dチームにとって理想的なAIコースクリエーターであり、強力なコースオーサリングツールです。彼らが高品質なトレーニングビデオやステップバイステップユーザーガイドを効率的に制作し、学習と開発プログラムをプロフェッショナルなコンテンツで大幅に強化することを可能にします。
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオコンテンツのためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは多用途な生成AIプラットフォームとして、カスタマイズ可能なAIアバターやプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの幅広い選択肢を提供します。これらのツールは、強力なブランディングコントロールと組み合わせて、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティとクリエイティブビジョンに完全に一致することを保証します。
HeyGenはビデオドキュメンテーションにおいて高品質でアクセス可能なコミュニケーションをどのように保証しますか？
HeyGenはスクリプトから直接高品質なAIボイスオーバーを提供し、明確で魅力的なオーディオを保証します。テキストからビデオへの機能には、正確な字幕/キャプションを自動的に追加することも含まれており、ビデオドキュメンテーションをより広い視聴者にとってアクセスしやすく理解しやすくします。