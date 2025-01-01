トレーニングコースビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコンテンツを作成
AIアバターを活用して、従業員の成長を引きつけるAIビデオジェネレーターで学習を変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや起業家を対象にした、オンラインコース用の魅力的なビデオコンテンツを作成するためのダイナミックな45秒のビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは活気に満ち、エネルギッシュであり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して迅速なカスタマイズオプションを示します。音声はアップビートでインスパイアリングであり、広範な編集なしでプロフェッショナルなコースイントロやプロモーションクリップを簡単に生成できることを示します。
コンテンツクリエイターや教育者を対象にした、テキストを魅力的なビデオレッスンに変換する簡単さを示す30秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。ビジュアルデザインはクリーンでユーザーフレンドリーであり、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて明確なナレーションを作成する簡単さを強調します。音声はフレンドリーで会話的であり、テキストからビデオへのジェネレーターが迅速なコンテンツのパーソナライズを可能にすることを示します。
HR部門向けに洗練された90秒のビデオを制作し、AIコースクリエーターが重要なコンプライアンスとオンボーディングトレーニングの開発をどのように効率化するかを詳述します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで信頼性があり、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な説明とコンテキストを強化します。音声は落ち着いて安心感を与え、高品質のトレーニングビデオを迅速かつ一貫して制作し、従業員の成長を促進する能力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のトレーニングコースビデオ作成を強化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、スクリプトをリアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換します。これにより、L&Dチームが高品質なトレーニングビデオを効率的に作成することが簡単になります。
HeyGenはトレーニングビデオをより魅力的にするためにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバター、プロフェッショナルなテンプレート、多様なAIボイスオーバーを含む幅広いクリエイティブツールを提供します。これらの機能により、学習者の注意を引きつけ、従業員の成長を促進する魅力的なトレーニングビデオを制作できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはコンプライアンスや技術トレーニングのような特定のトレーニングニーズに使用できますか？
はい、HeyGenの強力なテキストからビデオへのジェネレーターは、コンプライアンスや技術トレーニングを含む専門的なトレーニングビデオの作成に最適です。これにより、書かれたコンテンツを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、複雑なトピックに対して一貫性と明確さを確保します。
HeyGenはAIを活用したトレーニングビデオの制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは直感的なAIを活用したトレーニングプラットフォームとして、テキストからビデオへの変換、すぐに使えるテンプレート、自動字幕などの機能を通じてビデオ制作を効率化します。これにより、L&Dチームは広範なビデオ編集の専門知識なしでプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に生成できます。