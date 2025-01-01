トレーニングコンテンツビデオメーカー: 魅力的な社員トレーニングを作成

HeyGenを使ってスクリプトをビデオに簡単に変換し、社員向けのプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に作成し、知識共有を促進します。

新入社員向けに、会社の文化と知識共有のベストプラクティスに焦点を当てた45秒のダイナミックなトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、多様なAIアバターが主要な情報をフレンドリーでプロフェッショナルなトーンで紹介し、ポジティブな第一印象を与えるためにアップビートな背景音楽を設定します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象に、ブランド化されたトレーニングビデオを簡単に作成できる方法を紹介する30秒のプロモーションビデオを開発してください。美的感覚はクリーンでインパクトがあり、HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにブランドアイデンティティを保持しながら、迅速にプロフェッショナルなコンテンツを作成できるかを示します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナー向けに、HeyGenを活用して教育リソースを魅力的なビデオコンテンツに変換する方法を説明する60秒の情報ビデオを制作してください。アニメーショングラフィックスと落ち着いたガイド音声を使用した明確な説明ビデオスタイルを利用し、スクリプトから直接コンテンツを生成するテキストからビデオへの機能の効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
チームリーダー向けに、継続的な学習の重要性を強調し、チームを整合させ生産性を向上させる50秒の内部コミュニケーションビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは協力的でエネルギッシュであり、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、成功したチームの相互作用と継続的な発展を描写するビジュアルの上に明確でモチベーショナルなメッセージを届けます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニングコンテンツビデオメーカーの使い方

強力なAIツールを使用して、社員を教育し、知識を共有し、チームを整合させるための魅力的なトレーニングビデオを迅速かつ簡単に制作します。

1
Step 1
基盤を作成する
ライブラリからプロフェッショナルなテンプレートを選択するか、空白のキャンバスから始めて、テンプレートとシーンを使用してトレーニングビデオの初期構造を迅速に生成します。
2
Step 2
指導の声を追加する
高度なボイスオーバー生成機能を使用して、トレーニングコンテンツのためのリアルなナレーションを生成し、教育資料を統合します。
3
Step 3
ブランド一貫性を適用する
ブランドコントロール（ロゴ、色）を通じて、独自のロゴと企業のカラースキームでビデオをカスタマイズし、トレーニングコンテンツが組織のアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
シームレスにエクスポートして共有する
完成したら、複数のアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションでトレーニングビデオをダウンロードし、すべてのプラットフォームでの配信を容易にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングの効果を向上させる

.

AIを活用して、社員のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させるダイナミックなトレーニングビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員向けトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、社員向けのトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、知識共有が効率化され、チームが一貫性のある高品質な教育リソースと整合します。

HeyGenは魅力的なトレーニングコンテンツを作成するためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをリアルなAIアバターと自動ボイスオーバー生成を備えたダイナミックなトレーニングコンテンツビデオに変換します。これにより、複雑な制作なしで魅力的な教育リソースを作成するための強力なAIビデオジェネレーターとなります。

HeyGenはトレーニング資料のブランド一貫性を維持するためのツールを提供しますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴ、色、フォントをすべてのトレーニングビデオに組み込むことで、ブランドアイデンティティを簡単に保存できます。これにより、すべてのトレーニングコンテンツが会社の美学とプロフェッショナルな基準に完全に一致します。

HeyGenは迅速で効果的な技術チュートリアルの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなトレーニングビデオテンプレートを提供し、画面録画などの機能をサポートして技術チュートリアルの作成を簡素化します。また、複雑な手順を明確に説明するためにテキストとボイスオーバーを追加することもでき、効率的なトレーニングコンテンツビデオメーカーとなります。