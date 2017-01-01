HRプロフェッショナルとITマネージャーを対象にした90秒の説明動画を作成し、AIコンプライアンス研修ソリューションが既存のLMSとどのようにシームレスに統合されるかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、クリーンなグラフィックと安心感のある音声トーンを使用し、AIアバターの動的な能力を活用して複雑な情報を効果的に伝える様子を紹介します。

ビデオを生成