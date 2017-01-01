研修コンプライアンスジェネレーター：従業員研修を簡素化
AIコースクリエイターでコンプライアンス研修を自動化。スクリプトからテキストを動画に迅速に変換し、コストを削減。
開発者とコンテンツクリエイター向けに、AIコースクリエイターの力を強調し、インタラクティブなレッスンを迅速に作成する1分間の指導動画を作成します。動画はエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとダイナミックなナレーションを特徴とし、スクリプトからテキストを動画に変換することで、魅力的な教育コンテンツを簡単に作成できることを明確に示します。
小規模ビジネスオーナーと予算を意識したHR部門向けに、コスト効率の高い高品質なコンプライアンス研修動画の生成を強調する45秒のテスティモニアルスタイルの動画を制作します。ビジュアルは温かく親しみやすいもので、実際のシナリオを使用し、信頼感を与えるフレンドリーで権威あるナレーション生成を補完します。
企業の研修チームと大規模組織向けに、2分間の包括的な概要を作成し、強力な研修コンプライアンスジェネレーターがポリシーの配布と従業員のオンボーディングをどのように効率化するかを詳述します。企業向けの洗練されたビジュアルスタイルを使用し、プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックと明確に読みやすい字幕を使用して、HeyGenのテンプレートとシーンがさまざまな部門で一貫したブランドに沿ったコンテンツを作成する多様性を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIコンプライアンス研修ソリューションとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからテキストを動画に変換する機能を活用し、強力な研修コンプライアンスジェネレーターとして機能します。書かれたポリシーやコース教材を魅力的でプロフェッショナルなコンプライアンス研修動画に変換し、どの組織にとっても効率的な作成プロセスを実現します。
HeyGenはコンプライアンス研修の展開にLMS統合を提供しますか？
はい、HeyGenは既存のラーニングマネジメントシステム（LMS統合）に簡単に統合できる強力な出力オプションを提供し、AIコンプライアンス研修ソリューションの展開を効率化します。これにより、コンプライアンス研修動画を従業員にシームレスに配信できます。
HeyGenはスクリプトからコンプライアンス研修動画を生成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとさまざまなテンプレートを使用してスクリプトからテキストを動画に変換する機能を含む、コンプライアンス研修動画を作成するための包括的な機能を提供します。これにより、ユーザーは高品質でカスタマイズされたコンプライアンス研修コンテンツを迅速に作成することができます。
HeyGenはHRプロフェッショナルがコンプライアンス研修コンテンツの作成を効率化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動のコンテンツ生成は、HRプロフェッショナルが従業員研修モジュールを効率的に作成および更新するのを支援し、インタラクティブなレッスンやクイズを含むAIコースクリエイターとして機能します。これにより、新しいコンプライアンス研修ソフトウェアコンテンツの開発に通常必要な時間とリソースを大幅に削減します。