トレーニング完了報告ビデオメーカー：学習を強化

スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、知識の定着を促進します。

新しい技術系の採用者向けに、AIアバターを使って複雑なシステム設定を説明する1分間の簡潔なオンボーディングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、スクリプトから直接生成されたプロフェッショナルなナレーションを加え、重要な情報を明確かつ魅力的に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーや部門長向けに、最近のトレーニングプログラムの主要な成果と次のステップを要約した45秒のトレーニング完了報告ビデオを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、データを効率的に物語に変換し、クリーンで企業的なビジュアルスタイルと明確な字幕でアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェアを学ぶ従業員向けに、教育をより効率的にすることに焦点を当てた1.5分の詳細な教育ビデオを作成してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して視覚的に魅力的で説明的なプレゼンテーションを作成し、親しみやすく明確なナレーションでユーザーを効果的にガイドし、知識の定着を促進します。
サンプルプロンプト3
チームメンバー向けに新しい「職場のステップバイステップ」プロセスを示す1分間の内部知識共有ビデオを作成してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して動的なビジュアルを組み込み、ステップを説明し、実用的でわかりやすいビジュアルスタイルを確保します。最終出力は、さまざまな内部プラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、トレーニングを簡単に消化できるようにします。
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トレーニング完了報告ビデオメーカーの使い方

トレーニング完了データと洞察を簡単に魅力的で共有可能なビデオレポートに変換し、関係者に情報を提供し、成果を祝います。

1
Step 1
スクリプトまたはアウトラインを作成
トレーニング完了報告の詳細なスクリプトまたはアウトラインを作成します。スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、テキストを動的なビデオシーンに自動変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、報告の結果を視覚的に提示します。彼らの外見や声をブランドに合わせて調整し、メッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
高品質なナレーション生成で報告を強化します。スクリプトを入力し、AIが明確で一貫したナレーションを作成し、視聴者をトレーニングの成果に導きます。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、あらゆるプラットフォームに最適な形式で生成します。洗練されたトレーニングレポートを共有し、知識の定着を促進し、チームを整合させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確化

複雑な概念を明確で理解しやすいビデオ形式に変換し、効果的な教育およびトレーニングレポートを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、スクリプトからテキストビデオを数分で生成することで、高品質なトレーニングビデオの作成を簡素化します。この効率的なAIビデオ作成プラットフォームは、制作時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenは教育コンテンツと知識の定着を強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

高度なビデオトレーニングソフトウェアとして、HeyGenはアクセシビリティのための自動キャプションとトランスクリプション、知識の定着を促進する多様な教育ビデオテンプレートのライブラリなどの強力な機能を提供します。これらのツールは、効果的な学習教材の制作を効率化します。

HeyGenは詳細な技術チュートリアルやソフトウェアトレーニングのためにスクリーン録画映像を統合できますか？

はい、HeyGenは事前に録画されたスクリーン録画映像をトレーニングビデオに直接シームレスに統合することを可能にします。これにより、プラットフォームの直感的なビデオ編集環境内で包括的な技術チュートリアルやソフトウェアデモンストレーションを行うことができます。

HeyGenを使用してすべてのトレーニングプログラムでブランドの一貫性を維持するにはどうすればよいですか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のブランドカラーをすべてのトレーニングビデオに簡単に組み込むことができます。これにより、最小限のビデオ編集で、すべてのトレーニングプログラムにおいて一貫したビジュアルアイデンティティを確保します。