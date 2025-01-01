初心者向けの45秒間のトレーディングチュートリアルを開発し、基本的なマーケットオーダーをデモンストレーションします。明るく励みになるビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージック、親しみやすく明瞭なナレーションを用いて、トレーダー志望者や学生を対象にします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルな見た目のビデオを迅速に組み立て、トレーディング戦略ビデオの明確さと理解のしやすさに焦点を当てます。

