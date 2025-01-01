初心者の投資家が市場分析を学ぶために、最近の経済変動を説明する60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでインフォグラフィックを重視し、動的なチャートとテキストアニメーションを特徴とし、明るいAIのナレーションで語られます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能とメディアライブラリ/ストックサポートを組み合わせることで、複雑なデータのプレゼンテーションが簡単になります。

ビデオを生成