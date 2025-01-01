B2Bテックの意思決定者を対象にした1分間の説明動画を開発し、トレードショーで新しい「AIビデオメーカー」ソリューションを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、アニメーション化されたデータビジュアライゼーションを使用し、技術的な専門知識を説明する明確で権威あるAIのナレーションを伴います。HeyGenの`AIアバター`を活用して、主要な機能と利点を提示します。

