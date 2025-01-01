トレードショービデオメーカー：より多くの参加者を引き付ける
AIビデオメーカーと豊富なテンプレート＆シーンライブラリで、驚くべきトレードショービデオを簡単に作成しましょう。
グローバルな営業チーム向けに、最近の製品強化を詳細に説明する45秒の内部更新ビデオを作成します。「ビデオ編集」機能を使用して、企業的で情報豊富なビジュアルスタイルを持ち、画面上のテキストオーバーレイと簡潔なナレーションを含めます。HeyGenの`スクリプトからのテキスト-ビデオ`を使用して効率的にコンテンツを生成し、`字幕/キャプション`でアクセシビリティを確保します。
ソーシャルメディアマーケター向けに、迅速なコンテンツ反復のための「ビデオ制作ツール」の新機能を強調する30秒のプロモーションクリップを制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的で、クイックカットとアップビートな音楽を使用し、カスタマイズの容易さを示します。HeyGenの`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、`テンプレートとシーン`で迅速な作成を実現します。
ITプロフェッショナルとパワーユーザー向けに、複雑なソフトウェア環境内での「エンタープライズ対応AIツール」の高度な機能を示す2分間のチュートリアルビデオを設計します。ビジュアルスタイルには詳細な画面録画と正確な注釈を組み込み、技術的で指導的なナレーションを組み合わせます。HeyGenの`メディアライブラリ/ストックサポート`を使用して画面キャプチャを統合し、`ボイスオーバー生成`で一貫した明確な説明を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオ作成を効率化する先進的なAIビデオメーカーです。シンプルなスクリプトから魅力的なコンテンツを生成するために、先進的なAIアバターとテキスト-ビデオ技術を活用し、自動化されたボイスオーバー生成を提供します。
HeyGenで作成したビデオをブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な組み込みのブランドコントロールを提供し、特定のロゴや色でビデオを簡単にカスタマイズできます。これにより、すべてのビデオマーケティングコンテンツが一貫してブランドに沿ったものとなり、強力なビデオ制作ツールとなります。
HeyGenはビデオコンテンツを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ビデオコンテンツを強化するための包括的なビデオ編集機能を提供します。自動字幕やダイナミックなテキストアニメーションを含み、ユーザーはアスペクト比を簡単にリサイズし、さまざまなプラットフォーム向けに高品質のビデオをエクスポートできます。
HeyGenはさまざまな種類のマーケティングビデオの制作に適していますか？
はい、HeyGenは、魅力的なトレードショービデオやソーシャルメディアビデオ、詳細な説明コンテンツなど、幅広いプロフェッショナルビデオを作成するために設計されています。豊富なテンプレートとシーンのライブラリにより、多様なマーケティングキャンペーンにおけるビデオ作成が容易になります。