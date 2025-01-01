成功への展示会プロモビデオメーカー
リードを生む魅力的な展示会ビデオを簡単に作成。ブランドロゴ、フォント、カラーでコンテンツをカスタマイズ。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルを対象にした60秒の洗練されたビデオを制作し、新しいサービスの「マーケティングキャンペーン」における独自の利点を強調します。ビジュアルの美学は洗練されており、クリーンなアニメーションと控えめなブランディングを特徴とし、自信に満ちた権威あるナレーションでサポートされます。HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を組み込んで、重要な情報を明確かつ説得力を持って提示し、高品質な「プロモーションビデオ」を実現します。
製品マネージャー向けに30秒の説明ビデオを開発し、複雑なソフトウェア機能を紹介します。「魅力的な説明ビデオ」を作成するために設計されており、ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔、かつ親しみやすいものにします。簡略化されたグラフィックと親しみやすいナレーターを使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、書かれたコンテンツをアニメーションビジュアルにシームレスに変換し、自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを強化し、効率的な「AIプロモビデオメーカー」としての役割を強化します。
ソーシャルメディアマーケター向けに15秒の簡潔なビデオを生成し、ブランドの認識を向上させるためのポジティブな「顧客の声クリップ」を強調します。ビジュアルスタイルは本物でインパクトがあり、真のユーザーの反応とミニマリストなテキストオーバーレイを特徴とし、軽快で励みになるバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの強力な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するBロールを見つけ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、すべての「ソーシャルメディア」プラットフォームで素晴らしく見えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロモーションビデオを強化できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAI機能を使用して、驚くほどのプロモーションビデオを簡単に作成できるようにします。ブランドロゴ、フォント、カラーでカスタマイズし、創造的で魅力的なマーケティングキャンペーンを実現します。
HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの生成、AIボイスオーバー、自動字幕などの高度なAIを活用し、ビデオ作成プロセスを効率化します。これにより、ソーシャルメディアやさまざまなプラットフォーム向けに高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
プロモーションビデオをブランド資産でカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、プロモーションビデオを個別にカスタマイズするための豊富なプロフェッショナルなビデオ編集機能を提供します。ブランドロゴ、カスタムフォント、特定のカラーパレットを簡単に統合し、すべてのマーケティングキャンペーンで一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはプロモーション以外のさまざまなタイプのビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なコンテンツニーズをサポートする多用途なAIプロモビデオメーカーであり、魅力的な説明ビデオ、広告ビデオ、顧客の声クリップなどを作成できます。豊富なロイヤリティフリーのアセットとストック映像ライブラリにアクセスして、ビデオテンプレートを補完できます。