新しい創造的なブロックのラインを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、4歳から10歳の子供とその親をターゲットにします。この活気に満ちたおもちゃ店のビデオメーカーのスポットでは、アニメーション化されたブロックキャラクターが色とりどりで幻想的な背景の中で命を吹き込まれる様子を描きます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、楽しく魅力的な物語を迅速に組み立て、創造性を刺激する活気に満ちた視覚と音声の体験を提供します。

ビデオを生成