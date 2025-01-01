シームレスなイベントのためのタウンホールビデオメーカー

強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、企業コミュニケーションとオーディエンスエンゲージメントを向上させましょう。

社内コミュニケーション向けに設計された30秒の簡潔なビデオを生成し、プロフェッショナルなAIアバターが全社員に重要な会社の最新情報を伝える様子を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、明確で自信に満ちたナレーションを添え、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して情報をスムーズに共有します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近のバーチャルイベントのハイライトと重要なポイントを要約した45秒のダイナミックなビデオを制作し、外部の利害関係者や顧客を対象とします。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで魅力的なもので、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、重要な企業コミュニケーションの洞察を語ります。
サンプルプロンプト2
今後のライブストリーミングタウンホールに参加する可能性のある参加者を引き付けることを目的とした、60秒の明るいプロモーションビデオを作成します。ビジュアルとオーディオのプレゼンテーションはエネルギッシュで招待的なもので、HeyGenによって自動生成された字幕/キャプションを使用して、バーチャルタウンホールの最大のアクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
今後のハイブリッドイベントの新しい参加者向けに、プラットフォームの機能を最適にナビゲートする方法を説明する30秒の情報ビデオを開発します。ビデオはフレンドリーでチュートリアルのようなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを効率的に使用して、迅速かつ一貫した制作を行い、全体的なイベント管理ツールの体験を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

タウンホールビデオメーカーの使い方

簡単に魅力的でプロフェッショナルなバーチャルタウンホールを作成し、明確な社内コミュニケーションとオーディエンスエンゲージメントを確保します。

1
Step 1
タウンホールスクリプトを貼り付ける
強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアルにシームレスに変換し、魅力的なプレゼンテーションを実現します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを選択する
プロフェッショナルなテンプレートから選び、独自のブランディングコントロールを適用して、バーチャルイベントが組織のアイデンティティを反映するようにします。
3
Step 3
魅力的な字幕を追加する
タウンホールコンテンツのアクセシビリティを向上させるために、正確な字幕とキャプションを自動生成し、広範なリーチを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
タウンホールビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ライブストリーミングやあらゆるプラットフォームでの共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

タウンホール会議に関連する社内発表、ティーザー、要約のための魅力的なビデオクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてバーチャルタウンホールと企業コミュニケーションを強化できますか？

HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、プロフェッショナルなバーチャルタウンホールを作成し、企業コミュニケーションを改善する力を組織に提供します。これにより、社内コミュニケーションや会社全体の最新情報において、一貫したメッセージングと魅力的なコンテンツが可能になります。

HeyGenは魅力的なタウンホールビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ変換、自動字幕などの機能を備えた包括的なタウンホールビデオメーカーを提供しています。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートやメディアライブラリを活用して、高品質で魅力的なビデオコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenは大規模な組織の社内コミュニケーションをどのように効率化できますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオを活用して、一貫性のあるブランド化されたバーチャルイベントや最新情報の迅速な制作を可能にし、社内コミュニケーションを大幅に効率化します。これにより、企業は重要なタウンホールビデオや企業コミュニケーションを迅速に生成し、全従業員に効果的に届けることができます。

HeyGenはバーチャルイベントのブランディングとカスタマイズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、企業のロゴや特定のブランドカラーをバーチャルイベントやビデオに統合するための強力なブランディングコントロールを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンオプションと組み合わせることで、すべてのタウンホールコンテンツが一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持することを保証します。