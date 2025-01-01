トーナメントプロモビデオメーカー: 魅力的なイベントビデオを作成

高品質でカスタムなビデオを作成してイベントプロモーションを強化しましょう。多様なテンプレートとシーンを活用して、迅速でプロフェッショナルな結果を得られます。

eスポーツ主催者や地域のスポーツリーグ向けに、迫力ある30秒のトーナメントプロモーションビデオを作成し、今後のイベントの興奮を紹介します。ビジュアルスタイルはスピーディーでダイナミックなカットを特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと、重要な日付や賞品を強調する太字のアニメーションテキストを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるビジュアルを迅速に組み立て、エキサイティングな「イベントプロモーション」のストーリーを確立します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クリエイティブコンペティションやオンラインゲームイベントの潜在的な参加者を対象にした、参加のしやすさを強調する45秒の説明ビデオを開発します。この「マーケティングビデオ」は、クリーンでモダンな美学を採用し、フレンドリーなAIアバターがルールと利点を紹介します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を利用して、複雑な情報をわかりやすく伝え、魅力的なメッセージを届けます。
サンプルプロンプト2
カジュアルゲーマーやスポーツファンを対象にした、15秒の「ソーシャルメディア」ビデオ広告を制作し、今後のチャンピオンシップのクイックティーザーとして機能します。ビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのエキサイティングなアクションの急速なカットを特徴とし、アップビートでトレンドの音楽と鮮やかなグラフィックスを組み合わせます。最終エクスポートは、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、多様なソーシャルフィードでのエンゲージメントを最大化します。
サンプルプロンプト3
過去のイベントの成功と雰囲気を紹介する、60秒のインスパイアリングなプロモーションビデオをデザインし、潜在的なスポンサーや将来の参加者に向けて、主催者の「ブランドアイデンティティ」を強化します。ビジュアルストーリーはプロフェッショナルで高揚感があり、高品質の映像と微妙なアニメーション統計をブレンドし、インスパイアリングなオーケストラサウンドトラックと、スクリプトから直接生成された詳細なテキストからの明確な字幕/キャプションで補完され、力強くアクセスしやすいメッセージを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トーナメントプロモビデオメーカーの使い方

直感的なエディターとクリエイティブツールを使用して、次のトーナメントのためにダイナミックで魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、注目を集めましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、トーナメントプロモーションに最適化された多様なライブラリからプロフェッショナルなビデオテンプレートを選択します。これにより、制作を迅速に開始するためのクリエイティブな基盤が提供されます。
2
Step 2
メディアをアップロード
トーナメント特有のクリップ、画像、ロゴをアップロードしてプロモをパーソナライズします。使いやすいビデオエディターでコンテンツを簡単に配置し、トリミングできます。
3
Step 3
ダイナミックな要素を追加
アニメーションテキスト、鮮やかなグラフィックス、ライブラリからのカスタム音楽でビデオの魅力を高めます。ブランディングコントロールを活用して、ロゴや色をシームレスに適用します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比でプロモーションビデオを最終生成します。完了したら、オンラインで共有してイベントプロモーションの取り組みを強化しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルコンテンツで観客をインスパイア

.

AIを使用してモチベーショナルビデオを作成し、参加者を活気づけ、観客を興奮させ、トーナメントの全体的な魅力を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして高品質なプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは多様なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを備えた直感的なプラットフォームを提供し、ユーザーが迅速にプロフェッショナルなプロモーションビデオを作成できるようにし、ブランドアイデンティティを簡単に強化します。

HeyGenはマーケティングビデオのカスタマイズにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはAIを活用して、カスタムAIアバターとテキストからビデオへの機能を提供し、マーケティングビデオをユニークで魅力的にします。リアルなボイスオーバーを簡単に生成し、アニメーションテキストを組み込んでメッセージを強化できます。

HeyGenはイベントプロモーションやトーナメントのための魅力的なビデオ作成を支援できますか？

もちろんです！HeyGenは強力なトーナメントプロモビデオメーカーであり、イベント、製品発表、ソーシャルメディアキャンペーンのためのインパクトのあるプロモーションビデオを作成するための専門的なビデオテンプレートとツールを提供し、エンゲージメントを高め、売上を促進します。

HeyGenは高度なビデオ編集とブランディングコントロールのためのツールを提供していますか？

使いやすさを保ちながら、HeyGenはメディアライブラリ統合、ストック映像と音楽、包括的なブランディングコントロールを含む強力なビデオエディタ機能を提供します。これにより、カスタムビデオがブランドアイデンティティとスタイルに完全に一致することを保証します。