トーナメントハイライトビデオメーカー: AIがあなたの最高のリールを強化

ユーザーフレンドリーなインターフェースでダイナミックなスポーツハイライトビデオを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてどのプラットフォームでも完璧にプレゼンテーションを行います。

大学のスカウトやリクルーターをターゲットにした、アスリート志望者向けのダイナミックな1分間のリクルーティングビデオを作成し、彼らの「スポーツハイライトビデオ」を強力なプレーと証言で紹介します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、モチベーショナルな背景音楽と明確な解説で主要な成果を強調する、エネルギッシュなビジュアルスタイルを使用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最近の試合から最もスリリングな瞬間を捉えた、ソーシャルメディア共有用の30秒の「ハイライトリール」を想像してください。このテンポの速い、視覚的にエキサイティングなビデオは、トレンドの音楽をフィーチャーし、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットさせます。
サンプルプロンプト2
個々のアスリートやその親のための45秒の「ハイライトビデオメーカー」制作を行い、シーズンを通じた選手の旅と最高のパフォーマンスを祝います。洗練されたヒロイックなビジュアルスタイルを採用し、インスピレーションを与えるサウンドトラックと明確で鮮明なビジュアルを使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」で直接のボイスオーバーなしで重要な瞬間を語ります。
サンプルプロンプト3
トーナメント主催者やスポーツメディアプロデューサー向けの包括的な2分間の「トーナメントハイライトビデオメーカー」概要を開発し、イベントのプロフェッショナルな要約を迅速にまとめる方法を示します。ビデオはプロフェッショナルで洗練されたビジュアル美学を持ち、壮大なシネマティックスコアとHeyGenの「AIアバター」による情報豊かなナレーションが「スクリプトからのテキストビデオ」で提供されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トーナメントハイライトビデオメーカーの使い方

ユーザーフレンドリーなツールを使って、すべての勝利の瞬間を捉え、観客を引き込む素晴らしいトーナメントハイライトビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
映像をアップロード
生の映像、画像、既存のクリップをプラットフォームに簡単に追加します。メディアライブラリはさまざまなフォーマットをサポートしており、トーナメントハイライトリールの作成を簡単に始められます。
2
Step 2
ハイライトをカスタマイズ
AI駆動の編集ツールで選択したクリップを洗練させます。さまざまなハイライトビデオテンプレートを利用して、トーナメントのベストプレーを紹介する魅力的なシーケンスを迅速に組み立てます。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
カスタムブランディング、魅力的な音楽、ダイナミックなボイスオーバーでハイライトビデオを強化します。ブランディングコントロールを適用して、ビデオがチームやイベントの独自のアイデンティティを反映するようにし、真にプロフェッショナルなものにします。
4
Step 4
傑作をエクスポートして共有
高品質のトーナメントハイライトビデオを完成させ、ソーシャルメディア共有に最適なフォーマットでエクスポートします。アスペクト比のリサイズを利用して、Instagram ReelsやYouTube Shortsなどのプラットフォームに完璧にフィットさせ、より広い観客にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スポーツストーリーテリングを向上

試合のハイライトをインスピレーションを与える物語に変え、ファンを引き込み、プロフェッショナルなフレアでアスリートの成果を祝います。

background image

よくある質問

HeyGenはスポーツハイライトビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは「AI駆動の編集」と「ユーザーフレンドリーなインターフェース」を活用して「ビデオ編集」を効率化し、魅力的な「スポーツハイライトビデオ」コンテンツを簡単に制作できるようにします。

HeyGenのハイライトリールのアスペクト比とエクスポート品質をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなプラットフォームにフィットする柔軟な「アスペクト比のリサイズ」を提供します。また、「4Kエクスポート」品質も可能で、すべてのデバイスでプロフェッショナルに見える「ハイライトリール」を保証します。

HeyGenはビデオ制作を強化するためにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenは強力な「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を統合しています。この「AI駆動の編集」には、自動化された「ボイスオーバー生成」と「字幕とキャプション」も含まれており、ダイナミックなコンテンツを提供します。

HeyGenのスポーツハイライトビデオを共有するためのオプションは何ですか？

HeyGenは完成した「スポーツハイライトビデオ」の「ソーシャルメディア共有」のための直接的なオプションを提供します。コンテンツを簡単に「ダウンロード＆シェア」したり、広範な配布のための「共有可能なリンク」を生成したりできます。