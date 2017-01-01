静かな山の隠れ家を紹介する45秒の観光ビデオを想像してください。これは、洗練されたラグジュアリー旅行者やウェルネスブランドに最適です。このビジュアルストーリーは、穏やかでインスピレーションを与える美学を求めており、広大な風景のショットとウェルネス活動の親密なクローズアップを特徴とし、穏やかなインストゥルメンタル音楽と優しく安心感のあるナレーションが流れます。HeyGenのAIアバターが知識豊富なバーチャルコンシェルジュとして、視聴者をリトリートのユニークな提供内容に案内し、この体験重視の旅行ビデオを高めます。

