若者の冒険心をくすぐるユニークな体験を求める旅行者をターゲットに、海岸の町の隠れた魅力を紹介する30秒の観光プロモーションビデオジェネレーターを作成してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポの速いもので、ドローンショットや没入感のあるクローズアップを特徴とし、現代的なワールドミュージックのサウンドトラックが伴います。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、目的地の魅力をプロフェッショナルかつエキサイティングにプレビューします。

