観光プロモーションビデオジェネレーター: AIを活用した旅行マーケティング

スクリプトを魅力的なビジュアルに簡単に変換して、マーケティングキャンペーンのためのプロフェッショナルなプロモーションビデオを生成します。

若者の冒険心をくすぐるユニークな体験を求める旅行者をターゲットに、海岸の町の隠れた魅力を紹介する30秒の観光プロモーションビデオジェネレーターを作成してください。ビジュアルスタイルは鮮やかでテンポの速いもので、ドローンショットや没入感のあるクローズアップを特徴とし、現代的なワールドミュージックのサウンドトラックが伴います。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、目的地の魅力をプロフェッショナルかつエキサイティングにプレビューします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
家族向けリゾートのための心温まる45秒の旅行ビデオメーカーコマーシャルを開発し、次の休暇を計画している親を対象にします。ビジュアルの美学は温かく招かれるもので、さまざまなアクティビティを楽しむ幸せな家族を描き、音声はリゾートの設備を優しく、安心感のある「ボイスオーバー生成」でナレーションし、穏やかで心地よい背景音楽が流れます。このプロモーションビデオは、快適さと楽しさを強調します。
サンプルプロンプト2
小規模旅行代理店が素晴らしいコンテンツを簡単に作成できる方法を示す、洗練された60秒のインストラクショナルプロモーションビデオをデザインします。このビデオは、ツアーオペレーターや代理店のオーナーを対象に、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、アニメーションテキストオーバーレイと明確な画面上の指示を備えています。ナレーションは正確な「スクリプトからのテキストビデオ生成」によって進行し、効率性を強調するインスピレーションを与えるインストゥルメンタルの背景音楽が流れます。
サンプルプロンプト3
都市の歴史地区のための15秒のソーシャルメディアプラットフォーム観光スポットを作成し、地元住民や週末の訪問者を新しいウォーキングツアーに誘います。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで視覚的に驚くべきもので、ランドマークや地元文化のクイックカットを特徴とし、トレンドのエネルギッシュなオーディオが組み合わさります。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、さまざまなプラットフォームでのシームレスな適応を確保し、マーケティングキャンペーンのリーチを最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

観光プロモーションビデオジェネレーターの使い方

観光ビジネスのための魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成します。編集スキル不要で、数分でAIを活用した素晴らしい旅行コンテンツを生成します。

1
Step 1
スタイルを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた豊富なテンプレートから選んでプロジェクトを開始します。私たちのテンプレートとシーンは、プロモーションビデオの完璧な基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツを追加する
自分のメディアを簡単にアップロードするか、HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、プロモーションビデオの魅力的なシーンを迅速に生成します。
3
Step 3
メッセージを強化する
魅力的なアニメーションテキスト、動的なビジュアル、明確なキャプションでビデオをパーソナライズします。ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
観光プロモーションビデオを完成させ、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルなビデオが視聴者を魅了する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

旅行をインスパイアし、興奮を高める

目的地を紹介するインスパイアリングな旅行ビデオを開発し、視聴者に新しい場所を探検するよう促します。

よくある質問

HeyGenで魅力的なプロモーションビデオを作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenは、魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成する力を提供します。豊富なテンプレートとAI生成シーンを活用し、アニメーションテキストや視覚効果を組み合わせて、コンテンツを際立たせます。このプロフェッショナルなプロモビデオメーカーは、クリエイティブなプロセスを簡素化します。

HeyGenは複雑な編集スキルなしで観光プロモーションビデオを生成するのに適していますか？

もちろんです！HeyGenは、広範なビデオ編集経験がなくても使える直感的な観光プロモーションビデオジェネレーターです。ドラッグアンドドロップエディターを使用することで、ビデオ編集の必要がなく、素晴らしい旅行ビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはマーケティングキャンペーンを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオエディターとして、マーケティングキャンペーンを向上させる強力な機能を提供します。AIアバター、テキストからビデオへの機能、動的なAI生成シーンを活用して、魅力的なビジュアルコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはInstagramのようなソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモーションコンテンツを最適化するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、Instagramを含むさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモーションコンテンツを最適化するのに役立ちます。柔軟なアスペクト比とエクスポートオプションを提供し、字幕やアニメーションテキストを簡単に追加して、メッセージが多様なオーディエンスに響くようにし、リーチを最大化します。