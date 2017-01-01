不動産エージェント向けに、静止写真を魅力的なビデオツアーに変える方法を示す、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用した60秒の魅力的なツアービデオを作成してください。このプロフェッショナルで洗練されたプレゼンテーションには、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で魅力的なナレーションを含め、シンプルなスクリプトを洗練されたナラティブに変換します。

ビデオを生成