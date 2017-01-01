ツアービデオジェネレーター: 簡単に魅力的なツアーを作成
直感的なテンプレートとシーンを使用して、静止写真を魅力的なビデオツアーに簡単に変換し、シネマティックなビジュアルを実現します。
旅行ブロガー向けに、HeyGenをAIトラベルビデオメーカーとして活用し、目的地をシネマティックなビジュアルで紹介する90秒の冒険的なプロモーションビデオを開発してください。このダイナミックでエネルギッシュなシーケンスには、プラットフォームのメディアライブラリからの豊富なメディアと、HeyGenによって生成された魅力的な字幕を組み込み、視聴者に探検を促します。
小規模ビジネスオーナー向けに、彼らのサービスをクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルで詳細に説明する45秒のフレンドリーなビデオツアーを想像してください。自動ビデオ編集機能の簡単さを強調します。HeyGenのAIアバターを使用して、さまざまな事前作成されたテンプレートとシーンを通じて魅力的なガイドとして機能し、プロフェッショナルなビデオツアーがどれほど簡単に作成できるかを示します。
製品マーケター向けに、新製品の機能に焦点を当てた詳細な2分間の説明ビデオを作成してください。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してテキストプロンプトから構築された教育的な作品で、アスペクト比のリサイズやマルチプラットフォーム配信のためのエクスポートオプションも示し、プロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはツアーコンテンツのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、AIビデオ生成を簡単にします。ユーザーはテキストプロンプトを提供するか、事前作成されたテンプレートを利用するだけで、魅力的なツアービデオを迅速に作成できます。このプラットフォームは自動ビデオ編集プロセスを簡素化し、誰でもプロフェッショナルなビデオツアーを制作できるようにします。
HeyGenは静止写真を魅力的なビデオツアーに変換できますか？
もちろんです！HeyGenは静止写真を魅力的なビデオツアーに変換するために設計された強力な画像からビデオへのツールです。画像をアップロードし、HeyGenのAIビデオエディターを使用して、ダイナミックなシネマティックビジュアル、リアルなAIボイス、カスタム字幕で命を吹き込みます。不動産ビデオやAIトラベルビデオメーカーのプロジェクトに最適です。
HeyGenはテキストからビデオへの生成にどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは強力なAIテキストからビデオへの機能を提供し、ユーザーが40以上の言語でスクリプトからビデオを生成できるようにします。リアルなAIボイスとAI生成のキャプションサポートを備えています。このプラットフォームは包括的なオンラインビデオエディターとして機能し、テキストプロンプトから直接オーディオとビジュアルエフェクトの同期を正確に制御できます。
HeyGenは旅行ビデオの高解像度ビデオ品質をどのように保証しますか？
HeyGenは高解像度のビデオコンテンツを生成するために構築されており、フルHD解像度（1080p）までの出力オプションを提供します。これにより、AIトラベルビデオメーカーのプロジェクトがソーシャルメディアやプロフェッショナルな用途であっても、優れたビデオ品質と驚くべきビジュアルを維持します。HeyGenは、プロフェッショナルグレードのビデオを生成するのを簡単にし、明瞭さを損なうことはありません。