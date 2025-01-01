ツアーガイドビデオメーカー: AIで魅力的な旅行ビデオを作成

AIによる生成とスマートなスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なツアービデオを簡単に作成できます。

AI旅行ビデオメーカー向けに、潜在的な旅行者をターゲットにした60秒の魅力的なビデオを生成し、新しいエキゾチックな目的地を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで没入感があり、アップビートなバックグラウンドミュージックと魅力的なナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して旅を語り、視覚的に魅力的な物語を作り出します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高級物件を対象とした90秒のバーチャルウォークスルーを作成し、潜在的な住宅購入者や不動産投資家をターゲットにします。エレガントなビジュアルスタイルでスムーズなカメラの動きと詳細なインテリアショットを使用し、ソフトなアンビエントミュージックとプロフェッショナルなナレーションで特徴を説明します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な物件説明を効率的に生成し、完璧な不動産ツアービデオを作成します。
サンプルプロンプト2
地元の観光客や家族向けに週末のアクティビティを探している人々を対象とした30秒の活気あるプロモーションビデオを制作し、ユニークな地元のツアーサービスを強調します。ビデオは地元の観光名所のテンポの速いエネルギッシュなクリップを特徴とし、キャッチーなバックグラウンドミュージックと熱意あるAIナレーションを含めます。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、このオンラインホリデービデオメーカーのスタイルでアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
冒険好きや予算旅行者をターゲットにした、ソーシャルメディア向けの45秒の情報豊かでフレンドリーなビデオをデザインし、ツアーガイドビデオメーカーとして機能します。このブログスタイルのコンテンツは、特定の旅行ハックや隠れた名所を共有し、画面上の明確なテキスト、カジュアルなバックグラウンドミュージック、直接的なアドレスを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにツアービデオを簡単に適応させます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ツアーガイドビデオの作り方

AIを使って魅力的でプロフェッショナルなツアーガイドビデオを簡単に制作し、旅行の物語を魅力的なビジュアル体験に変えましょう。

1
Step 1
ビデオを作成する
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ツアーガイドビデオの初稿を迅速に生成し、コンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを追加する
多様なAIアバターから選択して、視聴者をツアーに案内し、プレゼンテーションをより魅力的で個人的なものにします。
3
Step 3
ナラティブをカスタマイズする
ブランドコントロールを使用してビデオをさらにパーソナライズし、独自のアイデンティティに合わせて、ツアー全体をプロフェッショナルで一貫した外観にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートでツアーガイドビデオを最終化し、最適化して、どのプラットフォームでも完璧に見えるようにしてから、世界中の視聴者と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

没入型の歴史ツアーをナレーション

歴史的な物語をダイナミックなAI駆動のビデオストーリーに変え、バーチャルまたは物理的なツアー中に観客を魅了します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の旅行やツアービデオを向上させますか？

HeyGenは優れたAI旅行ビデオメーカーとして、ツアーやホリデー体験のための魅力的なビジュアルストーリーを作成することができます。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なバーチャルツアーや説明ビデオに簡単に変換します。

HeyGenが効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なテンプレートを備えた強力なAIビデオ作成ツールを提供します。AIナレーションや字幕を組み込むことで、幅広いアクセシビリティを確保しながら、プロフェッショナルなビデオを簡単に生成できます。

HeyGenはトレーニング資料やSOPの作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenはAIを活用した包括的なSOPや魅力的なトレーニング資料の作成に最適です。スクリプトからのテキストビデオやプロフェッショナルなビデオ作成機能を活用して、ワークフローやオンボーディングドキュメントを効率的に記録します。

HeyGenはビデオのブランドカスタマイズを許可していますか？

はい、HeyGenは広範なブランドコントロールを提供し、ロゴ、色、独自のスタイルでビデオをパーソナライズできます。これにより、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのビデオドキュメントがブランドアイデンティティに完全に一致します。