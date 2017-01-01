ツアー発表ビデオメーカー: エピックなツアープロモを作成
数分で魅力的なツアー発表を作成します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、アイデアをダイナミックなビジュアルに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネスプロフェッショナルや業界パートナーを対象にした、45秒の企業イベント発表ビデオをデザインします。洗練されたビジュアル美学、クリーンなトランジション、控えめなバックグラウンドミュージックを使用してプロフェッショナリズムを伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、発表ビデオにプロフェッショナルなナレーションを追加します。
学生や文化愛好家を対象にした、歴史的ツアーや博物館展示のための60秒のオンライン発表ビデオを開発します。豊かなビジュアルと情報豊かなナレーションを備えた感動的なストーリーテリングスタイルを特徴とします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが、このオンライン発表ビデオメーカーに必要なイメージを提供します。
ソーシャルメディアプラットフォーム上の専用ファンベース向けに、ユニークな15秒のアーティストツアー発表クリップを制作します。親密で個人的なビジュアル感を採用し、AIアバターがエキサイティングなニュースを伝える可能性があります。HeyGenのAIアバターは、このツアー発表ビデオで直接オーディエンスとつながる独自の方法を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなツアー発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの生成などの直感的なツールを使用して、高品質なツアー発表ビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力し、テンプレートを選択するだけで、HeyGenが複雑なビデオ制作を処理し、効率的な発表ビデオメーカーになります。
HeyGenはどのようなAI駆動ツールを提供して、発表ビデオをカスタマイズできますか？
HeyGenは、AIアバターやボイスオーバー生成を含む高度なAI駆動ツールを提供し、発表ビデオをパーソナライズします。テキストアニメーション、バックグラウンドミュージックを簡単に追加し、豊富なストック映像ライブラリから選択して、真にカスタムなビデオ体験をデザインできます。
HeyGenを使用して魅力的な発表ビデオを迅速に作成し、共有できますか？
もちろんです！HeyGenのユーザーフレンドリーなプラットフォームは、ドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを完備しており、迅速にビデオを作成できます。完成したら、発表ビデオを簡単にエクスポートして、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で共有し、ターゲットオーディエンスにメッセージを届けます。
HeyGenはどのようにして発表ビデオがプロフェッショナルでブランドに合ったものになるように支援しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをマーケティングビデオにシームレスに組み込むことができます。高品質なAIアバター、プロフェッショナルなボイスオーバー、テキストアニメーションと組み合わせて、HeyGenはすべての発表ビデオが洗練され、一貫した外観を維持することを保証します。