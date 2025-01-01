すべてのクリエーターのためのトップ10ビデオ編集ソフトウェア

直感的なユーザーインターフェースを備えた使いやすいビデオ編集ソフトウェアを発見し、強力なAIアバターを使用してクリエイティブプロセスを簡素化します。

技術に精通したプロフェッショナルや教育者向けに、HeyGenの技術コンテンツ作成における革新的なアプローチを明らかにする1分間の説明動画を作成してください。この動画は、洗練されたモダンなビジュアルスタイルで、HeyGenの使いやすさを明確に示すAIアバターをフィーチャーし、正確で情報豊富なボイスオーバー生成を伴います。HeyGenのAIアバターがどのようにして複雑なビデオ編集ソフトウェアのワークフローを効率的に簡素化するかを強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
わずか45秒でインパクトのあるマーケティングコンテンツを作成することを想像してください。このダイナミックなプロモーションビデオは、小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にしており、まさにそれを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、そしてスクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの機能によって活気に満ちた魅力的なものでなければならず、トップビデオメーカーになるために従来の「ビデオ編集」専門知識を必要としません。
サンプルプロンプト2
インストラクショナルデザイナーやコンテンツクリエーターは、明確な教育資料の作成においてしばしば課題に直面します。これに対処するために、90秒の指導ビデオを作成してください。ビデオのクリーンで非常に情報豊富なビジュアルスタイルは、正確な字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルによって補完され、HeyGenが「ビデオエディター」ツールとしての優位性を示し、編集ソフトウェアをすべての人にアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやマルチプラットフォームコンテンツパブリッシャーは、適応可能なコンテンツを必要としています。HeyGenの多様な出力に対応する「ベストビデオ編集ソフトウェア」としての能力を示す洗練された60秒のビデオをデザインしてください。ビジュアル的には、流動的なアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を通じて一貫したメッセージを届け、すべてのプラットフォームに対する高度なオーディオ編集技術を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

トップ10ビデオメーカーの仕組み

シームレスな作成とプロフェッショナルな結果を目指して設計された直感的なプラットフォームで、アイデアを魅力的なビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成する
アイデアをビデオメーカーのプロジェクトに変える旅を始めましょう。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、書かれたコンテンツから迅速に初期ドラフトを生成します。
2
Step 2
AIアバターでビジュアルを追加する
魅力的なビジュアルでビデオを強化します。AIアバターを選択して統合し、メッセージを伝え、ダイナミックで多様なキャラクターでスクリプトを生き生きとさせ、ビデオ編集プロセスをスムーズにします。
3
Step 3
プロフェッショナルな効果とキャプションを適用する
ビデオのメッセージとアクセシビリティを洗練させます。プロフェッショナルな字幕/キャプションを追加して、明確さを確保し、より広い視聴者にリーチし、ビデオ効果の全体的なインパクトとプロフェッショナリズムを向上させます。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有する
作品を完成させ、世界と共有します。アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、さまざまなプラットフォームにビデオを簡単に適応させ、編集ソフトウェアからの洗練された出力を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例

顧客の成果を強調する魅力的なAIビデオを開発し、信頼を築き、製品の価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナル向けのビデオ編集をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIツールを活用してビデオ編集プロセスを簡素化し、スクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用したプロフェッショナルなビデオに変換します。この直感的なユーザーインターフェースにより、複雑なビデオ制作がすべてのスキルレベルの人々にアクセス可能になります。

HeyGenはブランド一貫性のあるマーケティングビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なビデオメーカーであり、ロゴや色を含むブランド要素をすべてのビデオに組み込むことができます。多様なテンプレートとメディアライブラリを活用して、ブランドアイデンティティを一貫して反映する魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenビデオエディターにはどのようなAI機能がありますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストからビデオへの生成、リアルなAIアバター、包括的なボイスオーバー生成など、最先端のAI機能を提供するリーディングビデオエディターです。これらのAIツールは、ユーザーがダイナミックで魅力的なビデオコンテンツを効率的に作成するのを支援します。

HeyGenはビデオ作成初心者に適していますか？

はい、HeyGenは初心者から経験豊富なクリエーターまで、誰にでも使いやすいビデオ編集ソフトウェアとして設計されています。ドラッグアンドドロップ機能と事前に構築されたテンプレートにより、プロフェッショナルなビデオ編集が簡単でアクセスしやすくなっています。