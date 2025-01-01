忙しいプロフェッショナルや個人事業主を対象に、乱雑なTo-DoリストをHeyGenの効率的なテンプレートを使って整理された実行可能な計画に変える方法を紹介する45秒のビデオを作成してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明るい音楽トラックを使用し、フレンドリーなAIアバターが視聴者をプロセスに案内し、プロジェクト管理を簡単に感じさせるようにしてください。

