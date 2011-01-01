オンラインタイムラインビデオメーカーで魅力的なビデオを作成しましょう
カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、努力なしで魅力的なタイムラインビデオを簡単に作成できます。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒のビデオでは、テクノロジー愛好家やビデオ編集者が精度と効率を求めるためのHeyGenのAI駆動ビデオジェネレーターの技術的なスキルを探求します。このビデオは、クラウドへの自動保存とエクスポートの柔軟性が完璧に統合されていることを示し、プロジェクトが安全で共有しやすいことを保証します。モダンで洗練されたビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションで、最先端のテクノロジーを価値あるものとするビデオ制作を行う人々に最適です。
HeyGenのビデオ作成ツールで30秒の旅に没頭しましょう。これは教育者やトレーナーが効果的に情報を伝える必要があるために設計されています。このビデオはHeyGenのテキストからビデオへの機能を使用し、書かれた内容を魅力的なビジュアルプレゼンテーションに変換します。クリーンで情報的なビジュアルスタイルと明瞭な字幕は、アクセスしやすくインパクトのある教育コンテンツに最適です。
HeyGenのビデオテンプレートの創造的な可能性を、マーケティング専門家や小規模企業のオーナー向けにデザインされた45秒のビデオで体験してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを使用してタイムライン上でビデオを簡単に作成できることを強調し、ブランドメッセージを際立たせるための豊富なビジュアルバリエーションを提供します。活気に満ちたビジュアルスタイルとキャッチーなサウンドトラックで、視聴者に強烈な印象を残したい人には完璧なビデオです。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenのタイムラインビデオクリエーターツールとビデオエディターは、ユーザーが簡単にダイナミックなタイムラインビデオを作成できるようにします。ビデオテンプレートとAI駆動のビデオジェネレーターを使用して、HeyGenはビデオ作成を簡素化し、ドラッグアンドドロップの簡単さとエクスポートの柔軟性を提供します。
ソーシャルネットワーク用の魅力的なビデオを生成する.
Create captivating timeline videos for social media in minutes, enhancing engagement and reach.
AIを活用して研修への参加を促進する.
Utilize customizable templates to produce interactive training videos that improve retention and understanding.
よくある質問
HeyGenはタイムラインのオンラインビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ドラッグアンドドロップの簡単さを備えた使いやすいタイムラインビデオクリエーターを提供し、ユーザーがクリップやメディアを努力なく整理できるようにしています。マルチトラックタイムライン機能により、編集体験がスムーズになり、ビデオ作成が直感的で効率的になります。
HeyGenのビデオエディターが技術的なユーザーにとって際立っているのは何ですか？
HeyGenのビデオエディターは、AIによるビデオ生成やクラウドへの自動保存などの高度な機能を備えており、スムーズで信頼性の高い編集プロセスを保証します。このプラットフォームは、さまざまな技術的ニーズに応えるためのエクスポートの柔軟性をサポートしています。
HeyGenでビデオテンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能な幅広いテンプレートを提供しており、ユーザーは特定のテーマやブランドのニーズに合わせてビデオを調整することができます。この機能は創造性を高めながら同時にプロフェッショナルな品質を維持します。
HeyGenは私のビデオをソーシャルネットワーキングサイトで共有することをサポートしていますか？
もちろん、HeyGenはソーシャルネットワーキングでの共有を簡単にし、ユーザーがタイムラインビデオを様々なプラットフォームに迅速に配布できるようにします。この機能は、あなたのコンテンツがより広い視聴者に効率的に届くことを保証します。